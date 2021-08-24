Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'iltica merkezi' iddialarına tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Böyle bir önerinin herhangi bir ülkeden gelmediğini gelse de kabul etmeyeceğimizi ifade ettik" dedi.

Bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin muhalefetinin böyle bir yanlışa düşmemesi gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

İngiltere ile ilgili haberde Türkiye'de göçmen merkezi iddiaları. BBC tweet attı, bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Haberde bahsedilen sözler söylenmemiş sözlerdir. BBC hatasını anladı ve özür de diledi. Bu bir erdemdir. Böyle bir köklü kuruluşa yakışmadı.

BBC hatasını anladı, tweetini sildi. Fakat o tweetleri alıntılayan parti başkanlarının tweetleri duruyor. Bunu nasıl izah edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefeti bu duruma düşmemeli. Buna çok üzüldüm.

Savunma Bakanı Wallace de açıklama yapmış, iddiaları reddetmiş.

1404 kişiyi tahliye ettik

Şu anda Afganistan'dan 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var.

Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları.