Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Teröristlerin güdümündeki partilere saygımız yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörün ve teröristlerin güdümündeki parti ya da partilere saygımız olmaz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen ve beraberindeki heyet ile, Ankara'da Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nda gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Mehter marşıyla karşılanan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, şehitler ve gazilere minnet borçlu olduklarını belirterek, "Gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde ay yıldızlı şanlı bayrağımız hiçbir zaman yere düşmedi. Biz de bu şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde güçlü bir şekilde dalgalandırmak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, devletin gazileri ve şehit ailelerini yalnız bırakmadığının altını çizerek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birlik ve beraberliği artırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının da haklarını savunmak için mücadele ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Kıbrıs etrafında ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının her türlü hakkını korumak, kollamak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, devletin kanunuyla kurulmuş tüm siyasi partilere her zaman saygıları olduğunu belirterek, "Bir tek terörün ve teröristlerin güdümündeki parti ya da partilere saygımız olmaz. Ama bugün maalesef kurulan ittifaklara baktığımız zaman sadece teröristler değil, tüm bölücüler ve hainler karşıda bir ittifakın içinde yer aldılar." şeklinde konuştu.

Kıbrıs gazilerinin madalyalarının dağıtımıyla ilgileneceğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile ilgili bilgiler veren Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar ise vakıf bünyesinde Kıbrıs, Kore, 15 Temmuz ve terör gazileri ve şehit aileleri başta olmak üzere devletin gazilik ve şehitlik ünvanı verdiği herkesi temsil ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'de resmi olarak halihazırda şehit ve gaziler için kurulmuş 347 dernek olduğunu belirten Aylar, özellikle 2003'ten sonra devletin kendilerine verdikleri haklardan ve sağlanan imkanlardan memnun olduklarını söyledi.

Aylar, "Biz devletimizin verdiği imkanlardan çok memnunuz. Biz bu devlet için vatan için bedel ödedik, bedel ödemeye her zaman hazırız." ifadesini kullandı.

Şehit ve gazi aileleri olarak siyaset üstü olduklarını belirten Aylar, "Terör destekçilerinin içinde olduğu hiçbir oluşumun içinde yer almayacağız. Hiçbir oluşuma destek vermeyeceğiz. Çünkü biz bu topraklar için bedel ödedik." dedi.

Konuşmaların ardından Çavuşoğlu ve Vakıf temsilcileri, birbirlerine plaket verdi.