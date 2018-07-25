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Bakan Mehmet Ersoy'dan Can Gürzap'a geçmiş olsun ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sakaryanın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan sanatçı Can Gürzap'ı tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek, "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:31
Bakan Mehmet Ersoy'dan Can Gürzap'a geçmiş olsun ziyareti

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile birlikte Can Gürzap'ın tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, tedavi sonrası yoğun bakım ünitesinden çıkartılarak servise alınan sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap'ı ziyaret edip, yetkililerden durumu hakkında bilgi aldı.

Hastane yetkilileri de Can Gürzap'ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:31
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