Bakan Mehmet Cahit Turhan: Seçim sonuçları Türkiye’nin geleceği ve bekasıyla da yakından ilgili

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bu seçimin sadece yerel yöneticilerin belirlenmesi amacıyla yapılmadığını belirterek, "Bu seçimin sonuçları Türkiye’nin geleceği ve bekasıyla da yakından ilgili." dedi.

Bakan Turhan, Erzincan'daki programları kapsamında ziyaret ettiği AK Parti Erzincan İl Başkanlığında partililer ve vatandaşlara hitap etti.

Turhan, yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde MHP ile ittifak kurduklarını hatırlatarak, "Aslında bu ittifak, Yenikapı'da 8 Ağustos 2015’de kuruldu. Günümüzde ülkemizin karşı karşıya kaldığı uluslararası sorunlar konusunda bir güç birliği oluşması gerekiyordu, bu oluşum da sağlanmıştır." diye konuştu.

Bu seçimin farklı bir anlamı olduğunu aktaran Turhan, "Eğer doğru yöntemlerle seçim, siyasi ve propaganda çalışmalarımızı yaparsak başarılı oluruz. Özellikle yerel yönetim hizmetlerinde gösterdiğimiz adaylarımızın liyakati, bizim parti olarak Türkiye genelindeki başarımız için en önemli argümanımız olacaktır." dedi.

Bu seçimlerin sadece yerel seçim olmadığını kaydeden Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seçimde sadece yerel yöneticileri belirlemek amacıyla bir seçim yapılmıyor. Bu seçimin sonuçları Türkiye'nin geleceği ve bekasıyla da yakından ilgili. Çünkü, Türkiye üzerinde oyun kuran birtakım güçler ve onlarla iş birliği içerisinde olan birtakım ittifaklar bizim bu seçimdeki rakibimiz."

Bakan Turhan, Türkiye'nin bu seçimde bir karar vermesi gerektiğini ifade ederek, "Türkiye şunun kararını verecek: Türkiye bölgesinde lider, karar veren ve söz sahibi bir ülke midir, yoksa birilerinin peşinden takılıp giden bir ülke mi olacaktır? Bu sorunun cevabını aramak ve bu soruyu millete sordurmamız lazım. Türkiye, terörle ve dış güçlerle ittifak içinde olan, kendi politikalarını ülke dışındaki akıl sahiplerine bağlamış olanlar ile bir seçim yarışı içerisinde." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, AK Parti Erzincan İl Başkanlığı ziyaretinin ardından esnafı ziyaret etti.

Turhan'a ziyaretlerinde, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile partililer eşlik etti.