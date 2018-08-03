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Bakan LGS’deki skandalı affetmedi! Bürokratları görevden aldı

LGS'de öğrencilerin mağdur olmasında sorumluluğu bulunan MEB bürokratları görevden alındı.

03 Ağustos 2018 Cuma 08:42
Bakan LGS’deki skandalı affetmedi! Bürokratları görevden aldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS yerleştirme sınav sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. 1 milyon 268 bin kontenjanın 342 bininin boş olmasına rağmen 91 bin öğrenci boşta kaldı.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından çok sayıda öğrenci mağdur oldu. Yerleştirmenin, algoritmanın değiştirilmesi nedeniyle yapılamadığı iddia edilmişti.

SORUMLULAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı’nda LGS yerleştirmesiyle ilgili açıklamalar yapan Muhterem Kurt ve sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖREVDEN ALINDILAR

Yerleştirme işlemlerinden sorumlu Muhterem Kurt’un sağ kolu olarak bilinen Ölçme Değerlendirme Genel müdürü Bayram Çetin ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı ise görevden alındı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 08:42
  1. Milli Eğitim Bakanlığı
  2. LGS

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