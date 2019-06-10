0553 313 94 23

Bakan Kurum’dan “Sıfır Atık Projesi” paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, resmi twitter hesabından başlattıkları “Sıfır Atık Projesi” ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:48
Bakan Kurum’dan “Sıfır Atık Projesi” paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, resmi twitter hesabından başlattıkları “Sıfır Atık Projesi” ile ilgili bir paylaşımda bulundu.


Paylaşımda, Emine Erdoğan himayelerinde başlattıkları, Türkiye’nin en büyük çevre hareketi olan “Sıfır Atık” Projesini bugün bir adım daha ileriye taşıdıklarını belirten Bakan Kurum, “Denizlerimizi ve su kaynaklarımızı korumak için Sıfır Atık Mavi adıyla yeni bir çevre seferberliği başlattık” ifadelerini kullandı.


Sıfır Atık Mavi Projesi çalışmalarını, 81 ilde bulunan tüm kıyı şeritlerinde, göl ve nehirlerde atıkların toplanmasını kapsayacak şekilde yürütecekleri bilgisini veren Kurum, “İnşallah bu seferberlikle denizlerimizi ve sularımızı atıklardan hep birlikte kurtaracağız” ifadelerini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:48
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Söke’nin genç meclis üyesi Egemen Dalgıç nişanlandı
    1. Söke’nin genç meclis üyesi Egemen..
    2. Bu haberi okuduktan sonra her gün..
    3. Bahçeli'den İzlanda'ya sert tepki: Tek..
    4. Nilüfer’de futbol şöleni
    5. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "A Milli..
    6. "Malezya'nın, Zakir Naik'i iade etmeme..
    7. Buzdolabı yangına sebep oldu
    8. Bakan Kurum’dan “Sıfır Atık Projesi”..
    9. "Sıfır Atık Projesiyle yıllık 20..
    10. ’Hükumet Kadın’ filmi Gaziantep’te..
    11. Eczacılık öğrencileri ecza depolarını..
    12. Mogan Gölü'nde ceset bulundu
    13. MHP lideri Devlet Bahçeli: "A Milli..
    14. MHP Lideri Bahçeli: "Teknik Direktör..
    15. MHP lideri Devlet Bahçeli: "Başarının..
    16. İki otomobil çarpıştı; 4 yaralı
    17. Dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor
    18. Evde mahsur kaldı yardımına itfaiye ve..
    19. İspanyol başkandan Malatya’ya ziyaret
    20. İlkadım Belediye meclis toplantısı
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"