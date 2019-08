Bakan Kurum’dan Salda Gölü açıklaması:

Selin vurduğu bölgelerde incelemelerde bulunmak amacı ile Sakarya’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Biz bu kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan doğal güzelliklerin korunması amacıyla yaklaşık 500-600 metrelik bandı tamamen koruma altına alıyoruz. Buraya hiçbir şekilde hiçbir yapılaşma yapılmasına müsaade etmiyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selin vurduğu Kocaali ilçesinde incelemelerde bulunmak amacı ile Sakarya’ya geldi. İlk olarak Sakarya Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Kurum, gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Kurum, “Hem Sakarya’mızın 2023’e ilişkin, hem de geleceğine ilişkin kararları almak, seldeki vatandaşlarımızın yaralarını hızlı bir şekilde sarmak amacıyla ilimize ziyarette bulunduk. Sakarya’mız zaten doğal güzellikleriyle, tarihi ipek yolu güzergahı üzerinde bulunması sebebiyle tüm dönemlere tanıklık etmiş olması sebebiyle bizim en önemli illerimiz arasındadır. Sakarya mücadele şehridir, doğal güzelliklerin şehridir bizde Sakarya’mızı bulunduğu konumdan daha yükseğe çekmek amacıyla Çevre ve Şehircilik alanında tüm iş ve işlemleri yapmak, görüşmek üzere buraya geldik. Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde gittiğimiz 65’in üzerinde ilde ziyarette bulunduk ve bulunduğumuz her ziyarette çevreyi nasıl koruruz, bize bırakılmış emanetleri gelecek nesillere koruyarak, iyileştirerek nasıl aktarırız derdinde olduk ve verdiğimiz her kararda da çevre ve doğayı koruyacak adımları atmaya gayret gösterdik. Bu çerçevede atık su arıtma tesislerimizi bütün nüfusa yetecek şekilde yüzde 100’e çıkarma hedefiyle çalışıyoruz. Düzenli depolama tesislerini yine tüm nüfusumuza yetecek şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Emine Erdoğan’ın himayelerinde sıfır atık projemizi yürütüyoruz. Artık tüm belediyelerimizde 2023’e kadar uygulamaya geçeceğiz. 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle yola çıktık, bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Deprem riski taşıyan, can ve mal riski taşıyan vatandaşlarımızı bu riskten kurtarmak için kentsel dönüşüm projelerini yapıp vatandaşlarımızı bu durumdan bir an önce kurtarmaya gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımızı yaparken çevreyi ve doğayı koruyacak adımları atmaya gayret gösteriyoruz.

“İçme suyu maliyet fiyatımız hemen hemen 3’te 1 fiyatlara düşecek”

Sakarya’da içme suyu maliyetlerinin düşürülmesi için yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Kurum, “Bugün Karasu ve Kocaali ilçelerimize ilişkin yerinde ziyaretler yapacağız. Ve o ilçelerde 1 hafta önce gerekli incelemeler başlatıldı, o ilçelerde ki ihtiyaçları yerinde görerek geçen haftaki takviye, desteklerimize bugün yenilerini inşallah eklemiş olacağız. Sakarya’mızda çok önemli bir millet bahçesi yapıyoruz, eski Sakaryaspor stadımızın bulunduğu 62 bin metrekarelik alanda millet bahçesi inşaatına başladık ve inşallah yıl sonuna kadar şehrin en önemli yerini Sakaryalılara millet bahçesi yapmak ve içerisinde 7 gün 24 saat hizmet yapmak üzere vermiş olacağız. Bu yıl sonu inşallah hizmete açılmış olacak. Sakarya’mıza içme suyu ile alakalı maliyet problemi var, şuan içme suyumuzun maliyeti çok ciddi rakamlara geliyor ve bu da Sakaryalı vatandaşlarımızdan temin ediliyor. İnşallah Akçay Barajımızı bitirdiğimiz zaman içme suyu maliyet fiyatımız hemen hemen 3’te 1 fiyatlara düşecek. Bu da Sakaryalı vatandaşlarımıza yansımış olacak, bu barajımızı bitirmek amacıyla Haziran 2020 yılına kadar inşallah barajımızı bitireceğiz ve hizmete açacağız. Bunu Sakarya Büyükşehir Belediyemiz, Bakanlığımız ve İller Bankası ile birlikte yapıyor, bitiriyor olacak” diye konuştu.

“Belediyelerimizin talebi olan tüm kentsel dönüşüm projelerini görüştük”

Sakarya’da yapılan Millet Bahçesi projeler ile ilgili çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Bakan Kurum, “Serdivan ilçemizde bir millet bahçemiz var, o millet bahçemize hem teknik hem maddi destek yaparak o millet bahçesini yıl sonuna kadar açma hedefiyle projemizi hızlı şekilde devam ettiriyoruz. Yine Serdivan sınırları içerisinde belediyemizin başlatmış olduğu bisiklet ve yürüyüş yolları projemiz var. O bisiklet ve yürüyüş yollarına 7 kilometre daha eklemek şartıyla o bisiklet yolu olan projemizi daha da büyütmüş olacağız. Serdivan ilçesinde tüm bölgeye hizmet edecek önemli bir projeyi daha kazandırmış olacağız. Bu projemizin imalatını da TOKİ yapacak, Sakarya’mıza Serdivan ilçemize inşallah hediye etmiş olacak. Sapanca ilçemizde Sapanca gölü kıyısında yerleşim alanları var, yerleşim alanları TEM ve E-5 güzergahı üzerinde olma sebebiyle gürültü kirliliğine maruz, vatandaşların buradaki yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla TEM’in hemen kenarında bir gürültü bariyeri projesi yapacağız. Sapanca’da yaşayan vatandaşlarımızın ve buraya ziyarete gelen vatandaşlarımızı o trafik gürültüsünden etkilenmeyeceği şekilde bu projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Bu anlamda belediyelerimizin talebi olan tüm kentsel dönüşüm projelerini görüştük, toplantıda kararlarımızı aldık Roman vatandaşlarımıza örnek bir proje yapacağız. Adapazarı ilçemizde meydan projesini tamamlayabilmesi için belediyemize hem yer tahsisi yaptık hem de hazineye ait mülkiyeti bedelsiz olarak belediyemize devrini gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“Önceliğimiz her zaman doğa ve çevre olmuştur”

Salda Gölü ile ilgili gündeme gelen tartışmalara ilişkin açıklamalar da yapan Kurum, “Salda’ya ilişkin bu hafta itibari ile millet bahçesi ihalemizin sürecini başlattık ve ihalenin oturumunu gerçekleştirmiş olduk. Öncelikli olarak gündem olan millet bahçesi ile alakalı geçmişini, mevcut durumunu hem de ne yapmak istediğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 2023 ve gelecek kapsamında yapacağımız her projeyi, atacağımız her adımı yaparken doğa, çevreyi nasıl koruruz ve gelecek nesillere nasıl aktarırız diye düşünerek hareket ediyoruz. Önceliğimiz her zaman doğa ve çevre olmuştur. Bundan 6 ay önce, ayında Burdur ilimize yaptığımız ziyaret esnasında, Salda Gölümüzü ziyaret ettik. Ziyaret esnasında hem Burdurlu hem de oraya gelen vatandaşların alana ilişkin şikayetleri ile karşılaştık. Bu alanda araçların göl kenarına inmesi, çöplerin bir dağ oluşturduğu ve buraya gelen vatandaşların günlük ihtiyaçlarını giderecekleri hiçbir alanın olmadığı tespitini yaptık. Bu tespitler neticesinde Valiliğimiz ve genel müdürlüklerine talimatlar verdik, bu araçların buraya girmesini engelleyecek doğal ahşap bariyerler kurduk. ve şuan itibari ile bu alana hiçbir şekilde araçlar giremiyor” ifadelerini kullandı.

“Salda’nın doğal güzelliklerini daha da öne çıkaracak projeye hep birlikte imza atacağız”

Amacın bölgeyi güzelleştirmek olduğunu dile getiren Kurum, “Diğer taraftan yine vatandaşımızın burada Salda’nın doğal güzelliklerini görebilmesi amacıyla o özel çevre koruma bölgesi ilan ettiğimiz alanı; gölün yüzeyi normalde 44 kilometre kare bizim ilan ettiğimiz alan 295 kilometrekare yani yaklaşık 7 kat büyük bir alanı Cumhurbaşkanımızın kararı ile 14 Mart 2019 tarihinde Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettik. Nedir bu Özel Çevre Koruma Bölgesi, bu bölge içerisinde hiçbir şekilde yapılaşma yapamazsınız; bina dikemezsiniz, beton atamazsınız, asfalt dökemezsiniz ki biz özel çevre koruma bölgesi içerisinde gölümüzün kıyı kenar çizgileri içerisinde kalan alanlarda hiçbir şekilde ne bir asfalt, ne bir yapılaşma yapmayacağız, yaptırmayacağız, yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz bu kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan doğal güzelliklerin korunması amacıyla yaklaşık 500-600 metrelik bandı tamamen koruma altına alıyoruz. Buraya hiçbir şekilde hiçbir yapılaşma yapılmasına müsaade etmiyoruz. Yapacağımız projede de kıyı kenar çizgisi içerisinde hiçbir şekilde yapılaşma yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Millet bahçesi projesinde vatandaşlarımızın geldiği zaman günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri soyunma kabinleri, tuvaletleri, mescitleri, duş alanları ve orada günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri dinlenme alanları dışında hiçbir şekilde yapılaşma yapılmayacak. Salda’nın doğal güzelliklerini daha da öne çıkaracak projeye hep birlikte imza atacağız, çünkü biz diyoruz ki Salda hepimizin, Salda hep güzel kalacak. İnşallah Salda gibi güzelliklerimiz hep güzel kalacak. Bizde o güzellikleri korumak, yaşatmak için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz” açıklamalarına yer verdi.

“Hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız”

Gölün kıyı şeridine hiçbir şekilde yapılaşma olmayacağını vurgulayan Kurum, “Ayrıca Salda Gölü’nün 500-600 metre kıyı kenar çizgisinde hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız. Yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. O alan içerisinde asfalt, gazino, diskotek, yürüme yolları olmayacak. Orada sadece o doğal güzellikleri görebileceğimiz, alanlar olacak. Diğer yapacağımız projelerde o 500-600 metrelik koruma alanı dışında o kumsalla ilişkisi olmayan alanlarda olacak. Burada yapacağımız imalatlarda da hiçbir şekilde beton, asfalt kullanılmayacak. Burada günü birlik tesisler olacak. Vatandaşlarımız günlük ihtiyaçlarını giderecekleri alanlar olacak” dedi.

“Ülkemizde ne kadar korunması gereken alan varsa oraları koruma altına alacağız”

Trabzon’da doğal alanların korunması için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Kurum, “Trabzon’da Ayder ve Uzungöl Yaylamızı koruyacak orada ki kaçak yapılaşmanın önüne geçecek, orada ki doğanın korunması amacıyla projeler geliştiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar Ayderimiz de bu uygulamaya fiilen başlamış olacağız, İnşallah 2020’de de Uzungölümüzde başlayacağız. Ülkemizde ne kadar korunması gereken alan varsa oraları koruma altına alacağız. Ve akabinde de ihya edilmesi gereken alanları da ihya edilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmak amacıyla bu projeleri geliştiriyor olacağız” diye konuştu.

“Heyelan sebebiyle tespit ettiğimiz binaların boşaltılması talimatını verdik”

İklim değişikliği nedeni ile çeşitli projeler geliştirdiğini sözlerine ekleyen Kurum, “Geçtiğimiz ay itibari ile Karadeniz’de iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 14 maddelik eylem planımızı açıkladık. İlk önce Doğu Karadeniz’den başladık, 1 hafta sonra da Batı Karadeniz bölgesindeki iller ile birlikte bu alanı genişlettik. Karadeniz bölgemizin tamamında artık iklim değişikliği mücadelesi kapsamında bu projeleri geliştireceğiz. Karasu ve Kocaali ilçelerimizi ziyaret edeceğiz, heyelan sebebiyle tespit ettiğimiz binaların boşaltılması talimatını verdik. Çalışmalar kapsamında Kocaali ve Karasu’yu da ziyaret edeceğiz.Tespit ettiğimiz binaların boşaltılması talimatını da valiliğimize verdik. Vatandaşlarımızı can ve mal kısmı olmayan bölgelere taşıyacağız. Bu çerçevede vatandaşlarımızın mağduriyetini engelleyeceğiz. Kocaalili vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Bu projeleri yaparken vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini ortaya çıkartacağız” açıklamalarına yer verdi.

Bakan Kurum, incelemeler kapsamında geçtiğimiz haftalarda etkili olan yoğun yağış sonrasında selin vurduğu Kocaali ilçesine bağlı Bezirgan, Melen ve Kozluk Mahallesinde incelemelerde bulunacak.