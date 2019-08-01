0553 313 94 23

Bakan Kurum'dan "Salda Gölü" açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Salda Millet Bahçesi Projemiz ile bölgedeki çevre kirliliğini önleyecek, bu doğal mirası koruyarak gelecek nesillere taşıyacağız"

01 Ağustos 2019 Perşembe 21:07
Bakan Kurum'dan "Salda Gölü" açıklaması

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü çevresine yapılacak Millet Bahçesi'ne ilişkin, "Salda Millet Bahçesi projemizle bölgedeki çevre kirliliğini önleyecek, bu doğal mirası koruyarak, gelecek nesillere taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Salda Gölüne yönelik açıklamalarda bulundu.

Salda Gölü ve çevresinin "Özel Çevre Koruma Alanı" ilan edilerek, doğal güzelliğinin korunmasının amaçlandığını vurgulayan Kurum, "Salda Millet Bahçesi Projemiz ile de bölgedeki çevre kirliliğini önleyecek, bu doğal mirası koruyarak gelecek nesillere taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, paylaşımında, "Salda Gölü'nü hep birlikte koruyacağız", "Salda Gölü hep güzel kalacak" ifadelerinin yer aldığı gölün ve çevresinin gösterildiği bir videoya da yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 21:07
  1. Burdur
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  3. Murat Kurum
  4. Salda Gölü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İntihar saldırısında yaralanan Mogadişu Belediye Başkanı Yarisow hayatını kaybetti
    1. İntihar saldırısında yaralanan..
    2. Belediye başkanı kendisinin ve eşinin..
    3. Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı
    4. ABD, Zimbabveli eski generali yaptırım..
    5. Bakan Kurum'dan "Salda Gölü" açıklaması
    6. Esad rejimi, İdlib’te ateşkes yapmayı..
    7. İtalya'da bir rahip cinsel tacizden..
    8. İngiltere ve İran arasındaki tanker..
    9. 7 yaşındaki çocuk greyder altında..
    10. Ruanda, Ebola nedeniyle KDC ile..
    11. Antalya'nın ziyaretçi sayısı 8 milyonu..
    12. Ayvalık’ta 38 göçmen jandarmadan..
    13. Uyuşturucu satıcısı operasyonla..
    14. Gurbetçi aileye kaza şoku
    15. Futbol: Hazırlık maçı
    16. Pazaryeri Belediyesi Ağustos ayı..
    17. Esad rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma..
    18. Maaşını alamayınca 49 metrelik vince..
    19. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
    20. Kenya'da "kanser" protestosu
    21. RTÜK Üyesi Fırtına yeniakit.com.tr'ye..
    22. Quick Sigorta 9. Balıkesir Motofest..
    23. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler..
    24. TCDD Genel Müdürü Uygun’dan Ahlat’a..
    25. Kurban bayram tatili 4 gün mü 9 gün mü?
    26. Fındık hasadı: Türkiye, Azerbaycan..
    27. Aydın’da jeotermal eylemi
    28. Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor
    29. YKS tercih başvuru sonuçları açıklandı..
    30. Bakan Varank gençlerle uzay gözlemi..
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'