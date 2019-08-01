Bakan Kurum'dan "Salda Gölü" açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Salda Millet Bahçesi Projemiz ile bölgedeki çevre kirliliğini önleyecek, bu doğal mirası koruyarak gelecek nesillere taşıyacağız"

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü çevresine yapılacak Millet Bahçesi'ne ilişkin, "Salda Millet Bahçesi projemizle bölgedeki çevre kirliliğini önleyecek, bu doğal mirası koruyarak, gelecek nesillere taşıyacağız." ifadesini kullandı. Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Salda Gölüne yönelik açıklamalarda bulundu. Salda Gölü ve çevresinin "Özel Çevre Koruma Alanı" ilan edilerek, doğal güzelliğinin korunmasının amaçlandığını vurgulayan Kurum, "Salda Millet Bahçesi Projemiz ile de bölgedeki çevre kirliliğini önleyecek, bu doğal mirası koruyarak gelecek nesillere taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu. Kurum, paylaşımında, "Salda Gölü'nü hep birlikte koruyacağız", "Salda Gölü hep güzel kalacak" ifadelerinin yer aldığı gölün ve çevresinin gösterildiği bir videoya da yer verdi.

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