Bakan Kurum’dan Şahinbey’e övgü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından yaptırılan ve Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olma özelliğini elinde bulunduran YeşilVadi Millet Bahçesi’ni gezdi.

1 milyon 700 bin metrekare alan üzerine kurulu ve Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi olan YeşilVadi Millet Bahçesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u, Vali Davut Gül’ü, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu ve protokol üyelerini ağırladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve protokol üyeleri YeşilVadi Millet Bahçesi içerisindeki Millet Kıraathanesi’ni ziyaret ederek burada ders çalışan öğrencilerle sohbet ettiler.

“Çok önemli bir proje”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’teki projenin örnek bir proje olduğunu her ile en az bir millet bahçesi yapılacağını belirterek, "Millet Bahçeleri konusunda Gaziantep çok iyi durumda. Şahinbey Belediyesi yaklaşık 1 milyon 700 bin metrekare alan üzerine kurulu bir bahçe yapmış. İçerisinde gençlerimizin, çocuklarımızın millet kıraathanelerinde vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşmuş. Çocuklar millet kıraathanelerinde ders çalışıyorlar, ücretsiz çay-simit ikramları yapılıyor. Bu proje bizim tüm Türkiye’de 81 ilde uyguladığımız ve uygulayacağımız, her ilde en az bir millet bahçesi olsun projesi ile yola çıktığımız çok önemli bir projedir. Bu noktada hem ilk 100 günlük hem de ikinci 100 günlük eylem planı içerisinde millet bahçeleri gibi projelerimiz devam etmektedir. Şahinbey Belediyesi Türkiye için, Gaziantep için örnek bir projeyi hayata geçirmiş. Biz başkanımızı tebrik ediyoruz. Zaten kendileri Büyükşehir Belediyesi ile bir uyum içerisinde çalışmaya devam ediyorlar. Gaziantep’in genelinde yeşil alan miktarı oldukça yüksek. Bundan sonraki 5 yıllık dönem içerisinde de Gaziantep’teki yeşil alan miktarını arttırmak istiyoruz" dedi.

“Kentsel dönüşüm noktasında destek sağlayacağız”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edeceğini belirterek "Kentsel dönüşümle ilgili önemli çalışmalarımız var. Hatta hemen bu Yeşilvadi Millet Bahçemizin karşısında bulunan alanın hem deprem riski taşıyan hem de yıkılma tehlikesi taşıyan binaların dönüşümü var. Bu Gaziantep’imiz için, Şahinbey’imiz için çok önemli bir çalışma. Biz de bakanlık olarak bu noktada Şahinbey İlçe Belediyemize ve Büyükşehir Belediyesine hem teknik hem de maddi anlamda destek olacağız. Gaziantep’imizi 2023 yılına geldiğinde bölgedeki değerini daha üst seviyelere çıkarmak için belediye başkanlarımızla var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.