Bakan Kurum’dan Özalplilere müjde: TOKİ, Haziran’da yeni konut projesi başlatacak

Toplam yatırım değeri 200 milyon lira olan 26 eserin açılışı için Van’da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Özalp İlçe Teşkilatı tarafından verilen iftar programına katıldı.

İftarda Özalplilere seslenen Bakan Murat Kurum, sözlerine şu dua ile başladı:

“Selçuklu mirası, Osmanlı bakiyesi, Cumhuriyetimizin yükselen şehri, davamızın kalesi Van’ımızda olmamız münasebetiyle bir duamı tekrar etmek istiyorum: Rabbim! Bu milletin hizmetkârı olmayı bizlere nasip eyle! Rabbim! Bu davanın vazifelerini yerine getirmeyi hepimize nasip eyle! Rabbim! Son günümüze, son nefesimize kadar bu kutlu yürüyüşe hizmet etmeyi bizlere nasip eyle! Bugün Anadolu’nun her yerinde yapılan bu duaya âmin ediyorum. Sizlere ortak sevdamız, kutlu liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın en derin sevgilerini, selamlarını, muhabbetlerini iletiyorum.”

“TOKİ, Haziran’da yeni konut projesi başlatacak”

Bugün Van’da 200 milyon lira değerinde 26 yatırımın açılışlarını yaptıklarını vemillet bahçelerini fidanlarıyla buluşturduklarını belirten Bakan Murat Kurum, “Dar gelirli kardeşlerimizin yeni yuvalarını müjdeledik. Özalp’te de böyle bir talep var. TOKİ Başkanlığımız Haziran ayında yeni bir konut projesini başlatacak. Özalp’te de çalışmalar başlamış, inşallah Özalp’e de yeni sosyal konut projesi müjdesini buradan verelim. İnşallah o projeyi yapıp burada hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidereceğiz.” dedi.

“2023 hedeflerine birlikte ulaşacağız”

“Sizlere bakınca devletini, milletini, ezanını, bayrağını seven kardeşlerimizi görüyorum. Bugünkalbimiz bir kez daha titredi.” diyen Bakan Kurum, “Bu ne güzel bir birliktelik, bu ne güzel bir kardeşlik coşkusu. Bu salonu hınca hınç doldurdunuz. 20 yıldır bize, liderimize destek oldunuz. Yağmur çamur demediniz, darbe denmediniz, terör demediniz ama evlatlarımızı teröre, teröristlere boyun eğdirmediniz. Allah sizlerden razı olsun.” ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerinin çok önemli olduğunun altını çizen Murat Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Kökleri yüzyıllar önce Anadolu coğrafyasına atılmış bu hareket, sizlerin omuzlarında yükselmiştir. Şimdi yeniden, daha güçlü, daha azimli bir şekilde, aşkla, dava kardeşliğiyle saflarımızı sıklaştırmanın vaktidir.Hiç şüpheniz olmasın! 2023 hedeflerine birlikte ulaşacağız! Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayacağız! Van’dan başlamak üzere 81 ilimiz 972 ilçemizde davamızın bayrağını yine göndere, yine en yükseğe çekeceğiz! Cumhurbaşkanımızı daha büyük hedefler için yeniden seçeceğiz!”

“Dünyanın en büyük 10 ekonomisi listesine, Türkiye’nin adını altın harflerle yazdıracağız”

Bir taraftan salgınla, diğer taraftan ekonomi manipülasyonlarıyla mücadele ettiklerinin altını çizen Kurum, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bu mücadelenin içinde yüksek enflasyonla mücadele var. Gıpta ile bakılan büyük Türkiye var. Büyük Türkiye’nin büyük lideri var. Yurt dışında herkes takdirlerini iletiyorlar. Bölgede istikrar adına büyük mücadele veriyoruz. Fırsatçılarla mücadele ediyoruz. Küresel çetelerle mücadele ediyoruz.Vatandaşlarımızı koruyacağız. Sosyal destek programlarımızı arttıracağız. Geçici olduğuna yürekten inandığımız hayat pahalılığının önüne hızlıca geçeceğiz. Allah’ın izniyle; birileri istese de istemese de, dünyanın en büyük 10 ekonomisi listesine, Türkiye’nin adını altın harflerle yazdıracağız…”