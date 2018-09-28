Bakan Kurum'dan o borçlarla ilgili önemli açıklama!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Daha önce bizden konut almış vatandaşlarımızla alakalı Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız çalışıyor. Borçların güncellenmesi noktasında, enflasyonun daha altında güncellemeyi meydana getirecek bir düzenleme yapılıyor." dedi.

Ayrıntılar Geliyor...