Bakan Kurum'dan Niğde'ye millet bahçesi müjdesi

NİĞDE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "81 ile 81 millet bahçesi sözümüz var. Şehitler diyarı Niğde'mize de bir millet bahçesi yapmamız gerekir diye istişare ettik. Eski stadyumun bulunduğu yaklaşık 44 bin metrekarelik alanı millet bahçesi yapıyoruz." dedi.

Kurum, Niğde'de ilk olarak Bor Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Serkan Baran ile makamında görüştü.

Ziyaretin ardından ilçedeki tarihi sit alanlarını gezen Kurum, Akkaya Barajı ve Niğde Belediyesi İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Daha sonra Niğde Valiliğini ziyaret eden Kurum, Sıfır Atık Projesi kapmasında "kahraman çevreci" iki çocuğa oyuncak hediye etti, madalya taktı.

Vali Yılmaz Şimşek ile makamında görüşen Kurum, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Valilikteki İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Kurum, kahramanlar diyarı Niğde'nin Selçuklu, Osmanlı ve Roma dönemine tanıklık eden güzide bir şehir olduğunu söyledi.

Niğde'ye AK Parti iktidarları döneminde 15 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Kurum, "Bu 15 milyarın 3 milyarı da bakanlığımız bünyesinde yapılan yatırımlar, 500 milyon liralık devam eden yatırımlarımız var. Bugün de sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifesto çerçevesinde şehir ve ilçelerimiz için yapılması gereken önemli kararları aldık. Hızlı bir şekilde 2023'ün Niğde'si için de bu projeleri uyguluyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Niğde merkezde atık su artıma tesisi projesi bulunduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"224 bin nüfusa ve 2040 yılına kadar Niğde'mize yetebilecek kapasitedeki arıtma tesisimizi bakanlığımız bünyesinde, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve belediyemiz eliyle yapıyoruz. Bu projeyi 2020 yılı sonuna kadar bitireceğiz. Projenin bitiş tarihini öne çekiyoruz. Akkaya Barajı'nda tertemiz şekilde sulama yapılabilmesi amacıyla da bu barajımızı temizlemiş olacağız. Kanalizasyon ve yağmur suyu Niğde merkezde aynı hat güzergahı üzerinde gidiyor, ayrık sistem yok. 2020 yılı içinde arıtma tesisimizin tamamlanmasıyla aynı yıl içinde kanalizasyonumuzu atık suyumuzu ayıracak sisteme geçiyoruz. 81 ile 81 millet bahçesi sözümüz var. Şehitler diyarı Niğde'mize de bir millet bahçesi yapmamız gerekir diye istişare ettik. Eski stadyumun bulunduğu yaklaşık 44 bin metrekarelik alanı millet bahçesi yapıyoruz. İmalatını TOKİ yapıp Niğdeli vatandaşlarımıza hediye etmiş olacak. İçinde gezinti alanları, millet kıraathanesi, kütüphane, bisiklet ve yürüme yollarının olduğu çok önemli bir projeyi de şehir merkezine kavuşturmuş olacağız."

İller Bankasının vereceği destekle yaklaşık 7 bin kişi kapasiteli stadyum yapacaklarını anlatan Kurum, yaklaşık 220 bin metrekarelik alanda bir meydan sözü verdiklerini de belirtti.

Bakan Kurum, bu projenin de 2023 yılına kadar söz verildiği şekilde hayata geçirileceğini dile getirdi.

Kale Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin de çok önemli olduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

"45 bin metrekare alanda 456 hak sahibimizi ilgilendiren bu projeye başlıyoruz. Niğde'de tarihin bize bıraktığı, önemli tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak, mevcuttaki tarihi eserlerin restorasyonuyla birlikte bu kentsel dönüşüm projesini yapacağız. Buradaki 456 hak sahibi vatandaşımızı Efendibey Mahallesi'nde yaptığımız rezerv konutlara onlarla anlaşmak suretiyle taşıyacağız. Bu bölgeyi de Niğde'ye bir turizm alanı olarak kazandıracağız. İçinde butik otellerin, tarihi konakların olduğu, çok az katlı, tarihimize, kültürümüze uygun yapılaşmanın olduğu, bir projeyi de kazandıracağız."

Kurum, Bor ilçesi Orta Mahalle'de tarihi sit alanında sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında restorasyon çalışmaları yapılacağını da sözlerine ekledi.

Bakan Kurum'a ziyaretlerinde, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, diğer protokol üyeleri ile kurum müdürleri eşlik etti.