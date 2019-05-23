0553 313 94 23

Bakan Kurum’dan Kızılcahamam ziyareti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ı makamında ziyaret etti.

23 Mayıs 2019 Perşembe 00:30
Bakan Kurum’dan Kızılcahamam ziyareti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ı makamında ziyaret etti.


Kızılcahamam Belediyesi tarafından organize edilen iftar yemeğine katılmak için Kızılcahamam’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ı makamında ziyaret etti.


Bakan Kurum’u, ilçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Belediye Meclis Üyeleri Ali ihsan Çalıkıranoğlu, Tunay Tamer, Sefa Yıldırım, Mustafa Erol, Birim Müdürleri ve vatandaşlar karşıladı.


Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ziyaretlerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ederek, hediye takdim etti.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kızılcahamam Belediyesi tarafından organize edilen iftar yemeğinde Kızılcahamam Belediyesi personeli ile bir araya geldi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı konuşmada katılımcıları selamlayarak Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.


Bakan Kurum, ana ocağı olan Kızılcahamam’a yapılacak projeleri sıralayarak, “Kızılcahamam Millet Bahçesi içerisine Millet Kıraathanesi kazandıracağız. Ankara, Cengiz Topel, Kazımkarabekir ve Soğuksu Caddeleri üzerinde sokak sağlıklaştırması projesi, Karşıyaka Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşümü yapım işi, Fizik Tedavi Hastanesi ve Belediyemize ait Termal tesislerimizde yenileme çalışmaları yapılarak köylerimizde bulunan eski okullarımızı Millet Konaklarına dönüştürme çalışmaları yapılacak. Türkiye’nin en büyük çevre hareketini başlattık. Sıfır Atık Projesi. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde sürdürülen ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarında önem verdiğimiz bu projede Kızılcahamamızı pilot bölge ilan ederek belediyemiz tarafından bir birim oluşturulup bu projeyi Kızılcahamam’dan hayata geçirerek 2023 hedeflerimizde Kızılcahamam’a inşallah çöp kamyonu girmeyecek şekilde uygulamayı yürüteceğiz” dedi.


Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar,yaptığı selamlama konuşmasında davete icabet eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, belediye çalışanları ile bir arada iftar yapmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.


İftar yemeğinde Kızılcahamam Aşağı Merkez Camii Müezzini Mehmet Metin tarafından Kur’an-ı Kerim Tilaveti de okundu. Yemeğin ardından İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından yemek duası edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 00:30
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD-Türkiye ittifakına yönelik açıklama
    1. Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD-Türkiye..
    2. Metris Kavşağında bağlantı ve yan yol..
    3. Siirt’te park halindeki araç yandı
    4. Midyat’ta trafik kazası: 1 ölü, 6..
    5. Başkent’te traktör şarampole uçtu: 1..
    6. Kıran’dan ABD’nin S-400 konusunda..
    7. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    8. "Artık eski içtihatlar geçersiz..
    9. "İstanbul'u CHP zihniyetine teslim..
    10. Hakkari’de 3.Ters Lale ve Uçkun..
    11. Park halindeki otomobil alev alev yandı
    12. Emniyet Müdürlüğü tarafından iftar..
    13. İnşaat çukurunda 9 yaşındaki Baran’ın..
    14. ABD'den oyalama taktiğine devam!..
    15. Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi..
    16. Paten tutkunlarının tehlikeli yolculuğu
    17. Muğla'da cinayet
    18. Sınırda bekleyen şoförlerin iftar..
    19. İran lideri Hamaney'den "nükleer..
    20. Balkondan düşen kadın yaralandı
    21. Erciyes-2019 tatbikatı başladı
    22. Alzheimer hastası yaşlı kadın su..
    23. Bakan Kurum’dan Kızılcahamam ziyareti
    24. FIFA'dan flaş 'Dünya Kupası' kararı
    25. Avustralya'ya meteor düştü! Gökyüzünü..
    26. Binali Yıldırım soruları cevapladı
    27. Ümit Özat: “En büyük arzumuz finalde..
    28. İlhan Palut: “Yakaladığımız..
    29. Devrek Belediyesi tarafından Ramazan..
    30. Orman İtfaiyesi yangının büyümesine..
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Hükümetin tavrını doğru buluyorum
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Hükümetin tavrını doğru buluyorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Kimyası bozulmuş
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Kimyası bozulmuş
    Trump'tan bomba itiraf! ABD'nin derdi belli oldu
    Trump'tan bomba itiraf! ABD'nin derdi belli oldu
    Beylikdüzü’nde burnuna kadar yolsuzluğa batan İmamoğlu, İBB’nin yolsuzluk yaptığını iddia etti
    Beylikdüzü’nde burnuna kadar yolsuzluğa batan İmamoğlu, İBB’nin yolsuzluk yaptığını iddia etti
    Ahlakı değil artık abdesti de bozuyorlar
    Ahlakı değil artık abdesti de bozuyorlar

    Günün Karikatürü

    23 Mayıs 2019
    İşte İmamoğlu’nun 18 gün içindeki gerçek icraatı! Bundan başka bir şey yapmadı
    İşte İmamoğlu’nun 18 gün içindeki gerçek icraatı! Bundan başka bir şey yapmadı
    CHP'li başkandan ezber bozan çıkış: Erdoğan'ın ve hükümetin yanında olmalıyız
    CHP'li başkandan ezber bozan çıkış: Erdoğan'ın ve hükümetin yanında olmalıyız