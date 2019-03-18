0553 313 94 23

Bakan Kurum'dan Kars'a Millet Bahçesi müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kars'ta yaklaşık 27 bin 300 metrekarelik alanı Millet Bahçesine çevireceklerini bildirdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:34
Bakan Kurum'dan Kars'a Millet Bahçesi müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kars'ta yaklaşık 27 bin 300 metrekarelik alanı Millet Bahçesine çevireceklerini bildirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kentte gelen Bakan Kurum, Kars Valiliğinde düzenlenen "Bakanlık Birimleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Toplantıya Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile ilgili birim müdürleri katıldı.

Bakan Kurum, toplantıdan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kars'ta yapılacak olan projeleri masaya yatırdıklarını ve istişare ettiklerini söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü olduğunu anımsatan Kurum, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah 2023 yılına şehitlerimizin bize bıraktığı, emanet ettiği bu topraklara çok daha iyi seviyelere getirmek arzusuyla isteğiyle var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Kurum, Kars'ın tarihi eserlere dolu kadim bir şehir olduğuna değinerek, "Merkez Örnek Mahallesinde eski devlet hastanesinin olduğu alanı yaklaşık 27 bin 300 metrekare alanı Millet Bahçesi'ne çeviriyoruz. Kars'a çok önemli bir Millet Bahçesini şehir merkezinde kazandırıyoruz. Burada kıraathane, yürüyüş yolları, bisiklet yolları olacak. Gençlerimiz, kadınlarımız orada 7/24 vakit geçirebilecekleri bir alana kavuşmuş olacaklar." diye konuştu.

Kars'ta yapmayı planladıkları projeleri anlatan Kurum, "Kars'a yeni bir meydan ve Millet Bahçesi daha kazandırmış oluyoruz. Fethiye Camisi yanında bulunan alanı hem şehir meydanı hem de Millet Bahçesinin, kıraathanesinin olduğu düzenlemeyi konu ediyoruz. Burası da şehircilik açısında, tarihi eserlerin korunması açısından çok önemli bir proje. Bu iki projeyi Toplu Konut Dairesi Başkanlığımızın eliyle imalatlarını yapacağız ve Karslı vatandaşlarımızın sunmuş olacağız." ifadesini kullandı.

- "Tarihi eserleri gün yüzüne çıkartacağız"

Kurum, 2003 yılında Kars'ta atık su artıma tesisinin olmadığını hatırlatarak, "Bugün burada bir çok alanda atık su arıtma tesisimiz var. Ancak şehrin geneline ilişkin hem atık su artıma tesisi, hem de çöplerin bertaraf edilmesi amacıyla düzenli depolama tesisi çalışması yürütüyoruz. İnşallah bu projeleri yakın zamanda başlayıp çevremizi, doğamızı, kültürümüzü, tarih değerlerimizi korumak suretiyle o şehircilik anlayışının, marka şehirler projesi kapsamında Karsımızın da o seviyeye getirecek projeleri yapmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaleiçi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesini yürüteceklerini anlatan Kurum, "Mahalledeki 1-2 katlı binalarımızı vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde buradaki kentsel projesini de Toplu Konut Dairesi Başkanlığınca yapacağız. Ve o kale etrafında tarihi eserleri gün yüzüne çıkartacağız. Vatandaşımızın o çökük alanlardaki yaşantısına son verip onları güvenli sağlam konutlarında yaşatmak istiyoruz." dedi.

Kurum, sokak sağlıklaştırma projesiyle tarihi sokak ve caddelerde de çalışma yapacaklarını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:34
  1. Çanakkale
  2. Kars

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adalet Bakanı Gül'ün kabulü
    1. Adalet Bakanı Gül'ün kabulü
    2. HKÜ Türkiye’nin dört bir yanında..
    3. Hollanda’daki saldırıda ölü sayısı 3’e..
    4. Bir sosyal tesis de Malazgirt..
    5. Hollanda'daki silahlı saldırı
    6. FETÖ'nün o askerleri itirafçı oldu!
    7. Avrupa ülkesinden korkutan uyarı:..
    8. "Çanakkale ruhu birlik ruhudur"
    9. Trafikte imaj değişikliği
    10. Gaziantep’te 18 Mart Çanakkale..
    11. Hakkari-Şırnak karayolu ulaşıma açıldı
    12. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban..
    13. Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
    14. Düzce’de Tüketici Hakem Heyeti başarı..
    15. Mersin-Tarsus OSB büyüyor
    16. Öğrencilerle birlikte kuru ekmek yedi,..
    17. Amasya’nın 20 yıllık hayali gerçekleşti
    18. Akıncı Üssü davası
    19. Yazıcı: “Mutlu Marmarisli, mutlu..
    20. 150 bin TL değerinde otomobil çalan..
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun