Bakan Kurum'dan flaş sözler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu" tanıtım toplantısında konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu" tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamalarının satırbaşları:
Gerek Osmanlı, Gerek Selçuklu mimarisini günümüze göre uyarlayacak çalışmalar yapacağız.
Tüm dünya insan için bir mescit kılınmıştır. Dünyamız temiz sayılmış, kutsal bilinmiştir. Camilerimiz bu kutsallığın kalbidir.