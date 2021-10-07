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Gündem Bakan Kurum'dan flaş sözler
Gündem

Bakan Kurum'dan flaş sözler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu" tanıtım toplantısında konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 10:59:00 - 2021-10-07 11:17:42
Bakan Kurum'dan flaş sözler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu" tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarının satırbaşları:

Gerek Osmanlı, Gerek Selçuklu mimarisini günümüze göre uyarlayacak çalışmalar yapacağız.

Tüm dünya insan için bir mescit kılınmıştır. Dünyamız temiz sayılmış, kutsal bilinmiştir. Camilerimiz bu kutsallığın kalbidir.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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