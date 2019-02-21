Bakan Kurum’dan Çanakkale depremi ile ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili hasar tespit çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek, “İlk yaptığımız hasar tespit çalışmalarımız neticesinde Ayvacık’ta toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü” dedi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak için Trabzon’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon Valiliği’nde bir basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan deprem ile ilgili bilgiler vererek başlayan Bakan Kurum, ekipler tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarının ilk raporuna göre, 12 köyde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 caminin hasar gördüğünü dile getirerek, “Dün akşam saatlerinde Çanakkale ilimiz Ayvacık ilçemizde 5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Çok şükür ki hiçbir can kaybımız yok. Yaralılarımız hastanelere başvurdular. Onlara da gereken bakım hastanelerimiz tarafından yapılmaktadır. Hem AFAD hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ekiplerimiz şuan sahadalar. Hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz. İlk yaptığımız hasar tespit çalışmalarımız neticesinde Ayvacık’ta toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü. Bu ön hasar tespit çalışmaları şuan ekiplerimiz sahadalar. Bütün köylerimizde, ilçelerimizde tüm alanda hasar tespit çalışmalarımız yürütülüyor” diye konuştu.

“6,7 milyon konut kentsel dönüşüme maruz kalacak”

2023 yılına kadar 1,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bakan Kurum, “Görüyoruz ki deprem ülkemizin çok önemli bir gerçeği. Daha dün 81 ilimize bir genelge gönderdik. Bu genelge kapsamında hedefimiz Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bu ülkede riskli, vatandaşımızın can ve mal güvenliği tehlike altında ne kadar yapı varsa bunları süratli bir şekilde dönüştüreceğiz. Bu genelge kapsamında valiliklerimiz, belediyelerimize şehir içindeki riskli binaların tespiti için genel bir kentsel dönüşüm master planı hazırlamak suretiyle bakanlığımıza bu çalışmaları yaparak 3 ay içerisinde bildirecekler. Bakanlığımız ile yerel yönetimlerimiz bu işbirliği çerçevesinde de bu alanlarını süratle dönüştürmek ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte 2023 yılına kadar 1,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Tüm ülkemizdeki kentsel dönüşüme maruz kalacak konut sayısı yaklaşık 6,7 milyon. Bunu da inşallah en riskli konutlardan başlamak suretiyle önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde bitireceğiz. Yılda 300 bin hedefin yaklaşık yüzde 10-15’ini yani 30-40 bin konutunu TOKİ, İller Bankası ve Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz eliyle dönüşümünü sağlayacağız. Bunun dışındaki dönüşümleri de yerel yönetim ve özel sektörümüzle birlikte gerçekleştireceğiz. Bu işte kararlıyız. Hiçbir vatandaşımızın canına, malına zarar gelsin istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üfe artışı yerine tüfe artış oranına geçiyoruz”

Resmi gazetede yayınlanan tüfe artış oranı ile ilgili bilgiler veren Bakan Kurum, “Bugün resmi gazetede yayınlanan yönetmelik çerçevesinde hazine taşınmazlarının kira ittifak hakkıyla kullanım izin ve sözleşmelerinde üfe artışı yerine tüfe artış oranına geçiyoruz. Devam eden sözleşmelerimiz bu artışa göre değiştirilecek. Yeni sözleşmelerde tamamen tüketici fiyat endeksi üzerinden yapılacak. hem vatandaşımız için hem de yeni sözleşmelerimizin için önemli bir değişiklik. Bu sayede vatandaşımız artık sözleşmelerinde tüketici fiyat endeksi üzerinden artışa gidilecek” dedi.