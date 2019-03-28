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Bakan Kurum’dan Başkan Adayı Yıldız’ın kentsel dönüşüm projesine destek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız’ın kentsel dönüşümle ilgili projelerini inceledi.

28 Mart 2019 Perşembe 12:53
Bakan Kurum’dan Başkan Adayı Yıldız’ın kentsel dönüşüm projesine destek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız’ın kentsel dönüşümle ilgili projelerini inceledi. Bakan Kurum, "Beyoğlu, Okmeydanı ve Piyalepaşa için beton riskini sıfıra indireceğiz ve buradaki sosyal donatı imkanlarını en iyi hale getireceğiz” diye konuştu.



AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, kentsel dönüşüm projeleri üzerinde önemle duruyor. Bu kapsamda herkesin hakkını alacağını, yerinde, alan bazlı, vatandaşlarla istişare içinde bir dönüşüm olacağını her zaman anlatan Yıldız’a bir destek de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Kurum, Yıldız’la beraber Okmeydanı ve Piyalepaşa’yı gezdi. Yıldız’ın Okmeydanı’yla ilgili çok güzel projeleri olduğunu belirten Kurum şöyle konuştu: “Okmeydanı’nın kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Okmeydanı’nda daha mutlu, daha huzurlu, sosyal donatı imkanları olan, parkları, bahçeleri olan, sokaklarının geniş olduğu yerlerde ve deprem riskinin olmadığı alanlarda yaşama hakkınız var. Haydar Ali Başkanımın Okmeydanı’na ilişkin çok güzel projeleri var. Burada sizlerin rızası çerçevesinde, sizlerle el birliği içerisinde, işbirliği içerisinde yatay mimari esaslı ve kentsel dönüşümden sonra da sizlerin yine burada oturacağı, desteği her türlü bakanlığımızca da verilecek olan bu kentsel dönüşüm sürecini inşallah Haydar Ali Başkanımla sizlerin rızasıyla yapmak istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:53
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