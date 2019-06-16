Bakan Kurum'dan "Babalar Günü" mesajı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Aileleri için özveriyle çabalayan, hayat tecrübeleriyle ailelerine kılavuzluk eden tüm babaların, Babalar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum"16 Haziran 2019 Pazar 10:56
ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, aileleri için özveriyle çabalayan, hayat tecrübeleriyle ailelerine kılavuzluk eden tüm babaların, Babalar Günü'nü kutladı.
Kurum, Twitter hesabından, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Bakan Kurum, paylaşımında, "Aileleri için özveriyle çabalayan, hayat tecrübeleriyle ailelerine kılavuzluk eden tüm babaların, Babalar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadesine yer verdi.
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