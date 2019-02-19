0553 313 94 23

Bakan Kurum'dan 81 ile riskli alanlarla ilgili genelge

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığa bildirilmesi için 81 ile genelge gönderildi - Genelgede "İliniz sınırları içerisinde bulunan büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıklarınca kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanması ve yetki sınırları dahilinde bulunan en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir" ifadesi yer aldı

19 Şubat 2019 Salı 13:18
Bakan Kurum'dan 81 ile riskli alanlarla ilgili genelge

ANKARA (AA) - İLKAY GÜDER - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığa bildirilmesi için 81 ile genelge gönderildi.

İstanbul Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından gözler riskli binalara çevrilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak, riskli binaları öncelikli olarak dönüştürecek yeni bir dönemi başlattı.

Konuyla ilgili genelge Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum imzasıyla tüm illere gönderildi.

Tüm il ve ilçelerde riskli binaları ortaya çıkaracak ve buna göre Kentsel Dönüşüm planlamasını yapacak olan Bakanlık, genelgeyle en riskli alanların 3 ay içerisinde bildirilmesini istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla tüm illere gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız 2023 vizyonu kapsamında, kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi ile yerleşim ölçeğindeki kentsel dönüşümün bütüncül bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaca binaen kentsel dönüşüme yeni bir çerçeve çizilerek dönüşüm hedefleri belirlenmiş olup bu hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla dönüşüm uygulamalarını yönlendirecek 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin il ve ilçe bazında hazırlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin Hazırlanmasına Yönelik İlke ve Esaslar' çerçevesinde iliniz sınırları içerisinde bulunan büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıklarınca kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanması ve yetki sınırları dahilinde bulunan en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığımıza bildirilmesi gerektiğinin ilgili belediyelere iletilmesi hususunda gereğini rica ederim."

- Bakanlık, "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi"ni açıklamıştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6 Şubat'ta düzenlediği "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı" nda da Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ni açıklamıştı.

Buna göre, her kent kendine özgü kentsel dönüşüm planlamasını yapacağı bir strateji belgesini hazırlayarak Bakanlığın onayına sunacak. Bu sayede şehirler, "kentine özgü bir dönüşüm anayasası"nın sahibi olacak, kentsel dönüşümü de hazırladıkları bu belgeye göre yapacak.

İller için kentsel dönüşümle ilgili bir harita hazırlanacak, bu haritalar üst ölçekli planlara, mekansal stratejik plana uygun olacak.

Dönüşüm alanları, kentin bir bölümünde değil bütününe yönelik yapılan analizler sonucunda belirlenecek. Dönüşüm alanlarının risk durumu, halkın beklentisi, finansal analizler, konut ve iş yeri ihtiyacı ile çevresel etkiler göz önünde bulundurularak öncelik sırasına konulacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:18
  1. Bakan Kurum'dan belediyelere "riskli alanlarla" ilgili genelge
  2. İstanbul Kartal
  3. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi
  4. riskli alanlarla ilgili genelge

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Murat Aydın: “Beykoz’da bacasız sanayi devri başlayacak”
    1. Murat Aydın: “Beykoz’da bacasız sanayi..
    2. Ataşehir’de gece kulübüne silahlı..
    3. Öldürülen Avukat Geredeli’nin katiline..
    4. Bursa sağlık yatırımlarıyla büyüyor
    5. Giresun’da muhtar adayından seçmene..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    7. Başkan Subaşıoğlu’na CHP’li aileden..
    8. Yozgat’ta baharın müjdecisi çiğdem..
    9. Spot piyasada elektrik fiyatları
    10. Terörist itiraf etti: “Gökyüzüne..
    11. Üniversite Cami inşaatı devam ediyor
    12. Aydın MHP, Fırat Çakıroğlu’nu unutmadı
    13. Ege Üniversitesine Gençlik Merkezi
    14. Bakan Koca: "Sağlık hizmeti her..
    15. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı..
    16. Perakende sektörünün iki önemli..
    17. Serik’te saldırıya uğrayan Cizrespor’a..
    18. Bursaspor taraftarının istifa..
    19. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı..
    20. Afyonkarahisar’da patates ekim yasağı..
    21. Türkmenistan heyeti, Sarıkamış Kayak..
    22. Yemendeki savaş insanlık dramına dönüştü
    23. Yemendeki savaş insanlık dramına dönüştü
    24. Ziraat Katılım'dan 2018'de 322,6..
    25. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı..
    26. Ünal: "CHP kuyrukları karıştırıyor"
    27. Sözen: “Belediyeler yerel seçimde..
    28. Federasyondan Başkan Çelik’e önemli..
    29. Şanlıurfa’da bir iş yerinde çıkan..
    30. Sancaktepe’ye kadın eli değecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü