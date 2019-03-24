Bakan Kurum: Yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) Bu dev tesis, yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Bu şu demek; yerli üretim yapılacak ve ülkemiz, ham madde ihtiyacında dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmış olacak.24 Mart 2019 Pazar 12:58
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) Bu dev tesis, yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Bu şu demek; yerli üretim yapılacak ve ülkemiz, ham madde ihtiyacında dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmış olacak.
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