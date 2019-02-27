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Bakan Kurum: "Yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizde, 6.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:47
Bakan Kurum: "Yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizde, 6.7 milyon yapı stoku sağlıksız. İnşallah kentsel dönüşüm çalışmaları yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu tamamlamış olacağız. Şayet buraları dönüştürmezsek ve bir deprem yaşarsak, en sevdiklerimizi kaybederiz. Ülkemizi depreme karşı hazırlayacağız. Aksi takdirde depremin yıkıcı sonuçları ile karşı karşıya kalırız" dedi.


Bakan Kurum, Sivas Valiliği ziyaretinin ardından Sivas Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada Başkan Sami Aydın’dan bilgi alan Bakan Kurum, daha sonra Atatürk Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyaretinin ardından Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi tarafından (TOKİ) Sivas’ta yapımı tamamlanan 843 konutun anahtar teslim törenine katıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.


Burada konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ne zaman sağlam ve güvenli konut inşa etsek, ne zaman içimiz rahat etse aklımıza deprem geliyor. Ülkemizin yaşadığı acılar geliyor. Bu ülke deprem felaketinden çok çekti.Topraklarımızın yüzde 66’sı deprem bölgesinde yer alıyor. Türkiye’de bir asırda büyüklüğü 6 ve üzerinde gerçekleşen deprem 56 deprem meydana geldi bu depremlerde 82 bin canımızı kaybettik. 17 Ağustos’ta meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 17 bin 500 kişi hayatını kaybederken 185 bin konut, 42 bin iş yeri hasar gördü. Yaklaşık 16 milyon insanımız, vatandaşımız depremden doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkilendi. Bunu bilerek hareket etmeli bunu bilerek tedbir almalıyız" dedi.


Ülkedeki deprem riski olan bölgeler hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Erzincan’dan Marmara bölgesine kadar uzanan hattın büyük tehlike arz ettiğini söyledi.



"Depreme karşı ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz"


Kentsel dönüşümün deprem açısından hayati bir önem taşıdığını ifade eden Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız 2012 yılında büyük bir ufuk örneği ortaya koyarak Kentsel Dönüşüm çalışmasını bizzat başlattılar. Biz de gecemizi gündüzümüze katarak depreme karşı ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz. Ülkemizde, 6.7 milyon yapı stoğu sağlıksız. İnşallah Kentsel Dönüşüm çalışmaları yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu tamamlamış olacağız. Şayet buraları dönüştürmezsek ve bir deprem yaşarsak, en sevdiklerimizi kaybederiz. Ülkemizi depreme karşı hazırlayacağız. Aksi takdirde depremin yıkıcı sonuçları ile karşı karşıya kalırız. Rabbim bir daha bu ülkeye deprem acısını yaşatmasın" ifadelerini kullandı.


TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise TOKİ tarafından Sivas’ta yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Konuşmaların ardından Bakan Kurum hak sahiplerine konutlarının anahtarlarını teslim etti.


Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Sami Aydın, diğer il protokolü üyeleri ve konut sahipleri katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:47
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