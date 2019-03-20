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Bakan Kurum: “Yılda 300 bin konut ile 5 yılda 1,5 milyon konut yapılacak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere geldiği Aksaray’da, Denizli’de yaşanan depremi değerlendirerek, yılda 300 bin konut yapmak sureti ile 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konut yapacaklarını ve vatandaşları bu durumdan kurtaracaklarını söyledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:57
Bakan Kurum: “Yılda 300 bin konut ile 5 yılda 1,5 milyon konut yapılacak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere geldiği Aksaray’da, Denizli’de yaşanan depremi değerlendirerek, yılda 300 bin konut yapmak sureti ile 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konut yapacaklarını ve vatandaşları bu durumdan kurtaracaklarını söyledi.


Aksaray Valiliği 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda karşılanan Bakan Kurum ilk olarak Aksaray Valisi Ali Mantı’yı makamında ziyaret etti. Ardından Valilik Toplantı Salonu’nda Vali Mantı ve daire müdürleri ile geniş kapsamlı toplantı yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilikte yaptığı toplantıda Aksaray’la ilgili projeleri anlattı. Aksaray’ın kentsel dönüşümünün hızla yapılacağını belirten Bakan Kurum, katı atık tesisinin yerinden kaldırılacağını, 15 kilometre bisiklet yolu yapılacağını söyledi.


Bakan Kurum, Denizli’de yaşanan deprem hakkında da bilgiler vererek, “Ülkemizde bir deprem yaşandı. Denizli ilimizde Acıpayam ilçemizde olan depremin büyüklüğü 5.5 şiddetinde. Ekiplerimiz oraya gittiler. Hem AFAD hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz şu an olay yerinde tespitlerini yapıyorlar. Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok. 3 tane yaralımız var. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii, bu depremler kentsel dönüşümün ülkemiz için en önemli gerçeği olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu depremlerden bu güne kadar 82 bin canımızı kaybettik. Topraklarımızın yüzde 66’sı deprem bölgelerinde yaşıyor. O yüzden bizim yerel yönetimler ile Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak önceliğimiz bundan sonraki süreçte 81 ilde bütün riskli alanlarda bu kentsel dönüşüm sürecini hızlı ve kararlı bir şekilde işletmek. Yılda 300 bin konut yapmak sureti ile önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu yaparak deprem riski altındaki bu vatandaşlarımızı biran önce bu durumdan kurtarmak istiyoruz. Ben tekrar Denizli Acıpayam’daki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bu depremlerden ders almak sureti ile de kentsel dönüşümü hızlı ve kararlı şekilde yürüteceğimizi buradan ifade ediyorum” dedi.


Bakan Kurum, yapılan toplantının ardından protokol üyeleriyle birlikte esnaflara ziyarette bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:57
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