Bakan Kurum: "Yıkılan binanın etrafındaki 10 apartmanımızda risk analizi yaptık. Bu analiz çerçevesinde 8 bina riskli. Bu 8 binanın hak sahipleri ile az önce görüştük. Bu binaları da süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanının tamamında bir kentsel dönüşüm

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