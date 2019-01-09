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Bakan Kurum, Yargıtay binası inşaatını inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "10 bloktan oluşan projeyi yerli malzemeler kullanarak inşa ediyoruz. Kültürümüzü yansıtan mimarisi, enerji verimli ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkacak şekilde tasarlanan kompleksi 2021 yılına kadar bitirmeyi hedefliyoruz"

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:45
Bakan Kurum, Yargıtay binası inşaatını inceledi

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, inşaatı devam eden Yargıtay hizmet binasına ilişkin "10 bloktan oluşan projeyi yerli malzemeler kullanarak inşa ediyoruz. Kültürümüzü yansıtan mimarisi, enerji verimli ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkacak şekilde tasarlanan kompleksi 2021 yılına kadar bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kurum, İncek Bulvarı'nda inşaatı süren Yargıtay Başkanlığı hizmet binasında, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile incelemelerde bulundu, toplantıya katıldı ve projeye ilişkin bilgiler aldı.

Toplantıda konuşan Kurum, yüksek yargı faaliyetlerinin tek alanda toplanmasını sağlayacak yapının, ülke kültürünün mimari özelliklerini yansıtmasının önemli olduğunu söyledi.

Kurum, 10 bloktan oluşan projenin yerli malzemeler kullanılarak inşa edildiğini vurgulayarak, "Kültürümüzü yansıtan mimarisi, enerji verimli ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkacak şekilde tasarlanan kompleksi 2021 yılına kadar bitirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantı ve inşaat incelemesine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik, Yargıtay Birinci Başkanvekili Mehmet Kürtül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Halil Adıgüzel ve Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Artuç'un yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can ile Bakanlık bürokratları da katıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:45
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. Murat Kurum
  3. Rüştü Cirit
  4. Yargıtay Binası

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