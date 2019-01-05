KARABÜK (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşlara bez çanta dağıtarak, "Bez torbalarımızı kullanarak doğaya, çevremize, ülkemize daha duyarlı bir süreç içerisine gireceğiz. Geleceğimiz, çocuklarımız ve daha güzel bir dünya için uygulamayı hep birlikte destekliyoruz." dedi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Karabük'e gelen Kurum, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nı (KARDEMİR) ziyaret etti.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç tarafından karşılanan Kurum, toplantı salonunda brifing aldı. Kurum ve beraberindeki heyet, şirketin Sinter Fabrikaları bölgesinde yapımı tamamlanan "Sinter Tesisleri Desülfürizasyon Sistemi, Sinter Soğutucu Bölgesi Toz Toplama Sistemi ve Sinter Kireçtaşı Kırma-Eleme Toz Toplama Sistemi" yatırımlarını inceledi.

Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikada yapılan çevre yatırımlarını denetlediklerini belirterek, "Şu an bulunduğumuz bölge kükürtdioksit oranının daha önce en yüksek olduğu yerdi. Şimdi yapılan yatırımla kükürtdioksit oranı 'yok' denilecek kadar az seviyelerde. Yaklaşık 22 milyon dolarlık tesisimizle Karabük'ümüzün havası artık daha temiz bir sürece girdi. Şubat ayında tesisteki çevre yatırımları bittiği zaman KARDEMİR çevreye, doğaya duyarlı; üreten, emeğin, alın terinin temsili olduğu bir fabrika olarak bölgeye hizmet edecek." diye konuştu.

Daha sonra Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kentte yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulunan Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı.

- Bakan Kurum, vatandaşlara bez çanta dağıttı

Kent merkezindeki programlarının ardından Safranbolu ilçesindeki Tarihi Kazdağlıoğlu Meydanı'nda "Sıfır Atık Projesi" kapsamında vatandaşlarla buluşan Kurum, plastik şişe getirenlere bez çanta dağıttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada, 1 Ocak itibarıyla plastik poşetlerin ücretli hale geldiğini anımsatarak, yıllık yaklaşık 30-35 milyar adet plastik poşet tüketildiğini aktardı.

Uygulamayla kişi başı 440 olan kullanım adetini, çok yakın zamanda 40'a düşürmeyi hedeflediklerini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Plastik poşetler 400 ila 800 yılda ancak doğaya karışabiliyor. Baktığımızda plastik poşetlerin toplanıp yeniden üretilme maliyeti normale göre 100 kat daha fazla. 2050 yılında denizlerde yaşayan balık sayısından daha fazla çözülmüş plastik olacağı öngörüsü var. AK Parti olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz, yerel seçimlerde propaganda malzemesi olarak, seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu alanların dışında plastik bayrak, poşet, broşür benzeri uygulama yapmama kararı aldık. Bu uygulamayla ülkemizde plastik poşet kullanımını azaltacağız.

Burada belediyemiz güzel bir uygulama yapıyor. Pet şişe getiren vatandaşlarımıza ücretsiz bez torbalarımızdan hediye ediyoruz. Bez torbalarımızı kullanarak doğaya, çevremize, ülkemize daha duyarlı bir süreç içerisine gireceğiz. Geleceğimiz, çocuklarımız ve daha güzel bir dünya için bu uygulamayı hep birlikte destekliyoruz. Kadın kollarımız da artık bezlerden çanta üretiyorlar ve o çantaları yine vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Hanımlarımızdan artık isteğimiz alışverişlere bu tarz çanta ve filelerle gitmeleri."

- "Safranbol'umuza çöp arabası girmeyecek"

Bakanlıkları için de çok önem arz eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" uygulaması kapsamında Safranbolu'yu pilot bölge ilan ettiklerini hatırlatan Kurum, "Bunu tüm ilçemizde yaygınlaştıracağız. Bu sayede Safranbol'umuza çöp arabası girmeyecek. Bu projenin bitmesiyle kaynağında ayrıştırılacak organik atıklarımız kompost haline getirilip yine ürünlerimizin yetiştirilmesinde kullanılacak. Bu Türkiye'de bir ilk olacak. Bir milyon turistin ziyaret ettiği bölgemizin, ülkemizin önemli yüzlerinden birisi Safranbolu'da bu uygulamayı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından tarihi çarşıyı gezen Bakan Kurum, vatandaşlara ve turistlere bez çanta dağıttı.

Safranbolu'nun ardından Eflani ilçesinde de geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, burada, Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.