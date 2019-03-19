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Bakan Kurum: Vatandaşımızın 31 Mart seçimlerinde de güvenden, istikrardan yana olacağına eminim

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Ben vatandaşımızın 31 Mart seçimlerinde de güvenden, istikrardan yana olacağına eminim.

19 Mart 2019 Salı 10:25
Bakan Kurum: Vatandaşımızın 31 Mart seçimlerinde de güvenden, istikrardan yana olacağına eminim

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Ben vatandaşımızın 31 Mart seçimlerinde de güvenden, istikrardan yana olacağına eminim.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:25
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