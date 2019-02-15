Bakan Kurum Van’da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve açılış için Van’a geldi.

Bakan Kurum, çeşitli açılışlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere öğlen saatlerinde Van’a geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, daha sonra helikopterle Erciş ilçesine geçti. Bakan Kurum burada, TOKİ ticaret alanında yapacağı incelemenin ardından AK Parti Erciş Belediye Başkan Adayı Abdulmenaf Turan’ın seçim ofisi açılışına katılacak. Erciş’teki ziyaretinin ardından Van’a dönecek olan Bakan Kurum, sırasıyla Edremit Belediyesi tarafından Nur Tatar Spor Salonu’nda bu yıl birinci düzenlenecek olan ‘Yeni Edremit Fuarı’na katılacak. Ardından ilçeye bağlı Elmalı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelecek olan Bakan Kurum, daha sonra AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı Necdet Takva’nın seçim ofisi açılışına katılacak. İpekyolu ilçesinde ise gençlerle bir araya gelecek olan Bakan Kurum, son olarak Tuşba Belediyesi’ni ziyaret ettikten Van’dan ayrılacak.