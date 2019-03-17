Bakan Kurum uyardı: Terör kadar önemli, acil 1,5 milyon konutu acil dönüştürmeliyiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konuttan 1,5 milyonunun acil ve öncelikli durumda bulunduğunu belirterek, "Bu alanlara ilişkin yılda 300 bin konut yapmak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte buraları dönüştürmek istiyoruz. 300 bin konutun yaklaşık yüzde 10'unu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yapacağız. Kalan kısmına da İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ile yüzde 50'ye kadar faiz desteği vermek suretiyle, o kentsel dönüşümü yerel yönetimlerimizle yapma arzusu içindeyiz." dedi.

Bakan Kurum, Çanakkale'de Çataltepeliler Derneği Lokali'nde düzenlenen "Sosyal Konut Kentsel Dönüşüm" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, yurt genelinde 50 bin sosyal konutluk bir proje başlattıklarını ifade etti.

Bu projenin 67 ili ilgilendirdiğini anlatan Kurum, "240 aya varan vadelerimiz var. Bu sosyal konutlarımızdan Çanakkale'mizde de İntepe bölgesine inşa ediyoruz ve 583 lira taksitle bu konutlardan vatandaşlarımız alabiliyor. Tabii vatandaşlarımız uygun ödeme seçenekleriyle, devlet güvencesiyle sağlam, yatay mimari anlayışıyla, mahalle kültürü anlayışıyla uygun konutlarına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Kurum, bu konutlar için başvuru sayısının 200 bini aştığını bildirdi.

Projeyi 81 ile yaymak istediklerine değinen Kurum, "Yatay mimariyi, o bizim mahalle kültürü anlayışımızı, içinde yeşil alanların, sosyal donatıların olduğu o şehirleşme anlayışını tüm illerimize yapmak istiyoruz. Çünkü biz istiyoruz ki o mahalle anlayışı devam etsin, gelecek nesillere aktarılsın." değerlendirmesinde bulundu.

TOKİ'nin indirim kampanyası ve millet bahçesi projeleri

Bakan Kurum, TOKİ'nin 21 Mart'ta başlayacak yüzde 22 indirim kampanyasının 210 bin vatandaşı ilgilendirdiğini anlattı.

Kampanyanın 19 Nisan'da sona ereceğini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Biz sadece inşaat yapmıyoruz. Çevremizi, doğamızı da koruyacak birçok proje geliştiriyoruz. Bizim önceliğimiz gelecek nesillere, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza mutlu, huzurlu, o millet bahçelerinde, parklarda, meydanlarda oynayabilecekleri alanları inşa etmek. Bu yüzden 81 ilimizde millet bahçesi projelendiriyoruz. Hamdolsun artık illerimizin de dışında ilçelerimize kadar indik. İlçelerimize dahi bu bahçeleri yapıyoruz. Bir kısmının açılışını yaptık, bir kısmının da projelendirme sürecini yapıyoruz."

Kurum, şu an Çanakkale'de kişi başı yeşil alan miktarının 2 metrekare olduğunu belirtti.

Bunun çok düşük bir seviye olduğunu vurgulayan Kurum, "Biz, 2023 yılı çerçevesinde tüm Türkiye'de kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekarelere çıkarmak istiyoruz ve bu çerçevede çalışıyoruz. Büyük metropollerimizde, Ankara'da 7-8 metrekare, yine İstanbul'da 7-8 metrekare ama Çanakkale gibi böyle sit alanlarının olduğu, doğal güzelliklerin olduğu bir alanda kişi başı yeşil alanın 2 metrekare olması da biraz düşündürücü ve üzücü." diye konuştu.

Çanakkale'de halk bahçesi olarak bilinen bölgenin yanında kamu mülkiyetindeki yaklaşık 60 bin metrekareye millet bahçesi yapacaklarını kaydeden Kurum, burasının bir nefes alanı olacağını belirtti.

Millet bahçesinde park, meydan, kültür merkezi, yürüyüş ve spor alanlarının, çocuklar ve gençlerin mutlu, huzurlu vakit geçirebileceği yerlerin bulunacağına işaret eden Kurum, bunların inşaatını TOKİ ile yapmak istediklerini ifade etti.

"Terör kadar önemli"

Kurum, Türkiye'nin bugüne kadar depremlerde 82 bin canını yitirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En son Kartal'da, 5 gün ben o göçüğün yanındaydım. Orada 21 canımız gitti ve en son oradan çıkardığımız bir cenaze de çocuğu kucağındaydı ve öyle göçük altında kalmış. Çocuğunu koruyabilmek için üstüne kapaklanmış ve ikisini beraber aldık. Orada tabii herkes üzüldü, tüm Türkiye üzüldü ama artık şunu istiyoruz, bu kentsel dönüşümle alakalı, deprem dönüşümüyle alakalı bizim bunu acil şekilde dönüştürmemiz lazım. Bu, deprem riski taşıyan, gerçekten yıkılma tehlikesi olan binaları hızlı şekilde dönüşüme uğratmak zorundayız. Bu çerçevede de 81 il valiliğimize bir genelge yolladık. Aynı genelgeyi Çanakkale'ye de yolladık. Çanakkale'de bu genelge kapsamında biz o riskli alanları tespit etmek suretiyle hızlı şekilde dönüşümünü yapmak istiyoruz. Bu bizim en önemli gündem maddemiz. İnanın terör kadar önemli. İstiyoruz ki başka annemiz ağlamasın, başka ocaklara ateş düşmesin. O yüzden burada el birliği içinde hep birlikte bu kentsel dönüşümü yönetmek zorundayız."

Türkiye'deki konutları depreme ve afet riskine karşı dayanıklı hale getirmeleri gerektiğini söyleyen Kurum, bugüne kadar 590 bin konutun kentsel dönüşümle rehabilitasyonunun yapıldığını dile getirdi.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki süreçte de 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor tüm Türkiye'de. Bunun 1,5 milyon konutu, acil ve öncelikli dönüşüm yapılması gereken alanlar. Bu alanlara ilişkin de yılda 300 bin konut yapmak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte buraları dönüştürmek istiyoruz. Bu dönüşümle birlikte o 300 bin konutun yaklaşık yüzde 10'unu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle yapacağız. Kalan kısmına da İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ile yüzde 50'ye kadar faiz desteği vermek suretiyle, o kentsel dönüşümü yerel yönetimlerimizle yapma arzusu içindeyiz. Bunları yaparken de mahalle kültürünü, az katlı, yatay mimari anlayışını ve içinde sosyal donatıların olduğu o kentsel dönüşümdeki bizim istediğimiz, örnek aldığımız, o örnek şehircilik modelini tüm şehirlerimize yapmak istiyoruz."