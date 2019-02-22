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Bakan Kurum: "Ülke genelinde 6.7 milyon konutu dönüştürmek istiyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yılda 300 bin konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bu dönüşümü tüm ülke genelinde 6.

22 Şubat 2019 Cuma 14:28
Bakan Kurum: "Ülke genelinde 6.7 milyon konutu dönüştürmek istiyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yılda 300 bin konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bu dönüşümü tüm ülke genelinde 6.7 milyon konutu dönüştürmek suretiyle bitirmek istiyoruz” dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Bolu’ya geldi. Bolu Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum, Vali Ahmet Ümit ve AK Parti heyetiyle yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Depremin Türkiye’nin gerçeği olduğunu ve bu acıları bir daha yaşamak istemediklerini belirten Bakan Kurum, riskli ve kaçak alanlarda yapılacak kentsel dönüşümlerle ilgili, "Bolu’muzda 1944 ve 1999 yıllarında çok büyük depremler yaşadı. 1999 yılında yaşanan Marmara depremiyle Bolu’da birçok evimiz hasar gördü ve 49 tane vatandaşımızın canını kaybettik. Bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün ifade ettiler, 81 ilimize biz genelge gönderdik. Bu genelge çerçevesinde 3 ay içerisinde şehirde ne kadar riskli bina varsa, ne kadar riskli alan varsa bunların tespit edilip bize bildirilmesi suretiyle dönüşüm mastır planı hazırlanacak ve bu mastır plan çerçevesinde 2019 yılında başlamak suretiyle önümüzdeki süreçte, yılda 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu riskli binaların olduğu alanlarda. Bunun yüzde 15’lik kısmını da kamu olarak, bakanlık olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapacağız. Bu dönüşümü tüm ülke genelinde 6.7 milyon konutu dönüştürmek suretiyle bitirmek istiyoruz” dedi.



“Kültürümüzü kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz”


Tarihi sit alanı olan Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde yapılan kaçak yapılarla ilgili de bilgiler veren Kurum, “Nevşehir bölgemiz de tarihi sit alanı. Tabii biz tüm Türkiye genelinde riskli, kaçak binaların yıkımına ilişkin bir süreç başlattık ve tespit ettiğimiz, belediyelerimize gönderdiğimiz yazılar çerçevesinde bize gelen tespitleri değerlendirerek hemen yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu noktada Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Kapadokya bölgesinde kaçak yapılara ilişkin şu an ilk aşamada 15 yapının tespitini yaptık. 11 binamızı da valilik eliyle yıkımını gerçekleştirdik ve sürece devam ediyoruz. Tarihimizi kimsenin bozmasına, kültürümüzü kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Kaçak yapıyla, riskli yapıyla alakalı kararlı duruşumuzu önümüzdeki dönemde de yürüteceğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:28
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