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Bakan Kurum, Trabzon'da "sıfır atık" logolu bez çanta dağıttı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'da pazar yerinde esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara bez çanta dağıttı

28 Aralık 2018 Cuma 18:16
Bakan Kurum, Trabzon'da "sıfır atık" logolu bez çanta dağıttı

TRABZON (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'da pazar yerinde esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara "sıfır atık" logolu bez çanta dağıttı.

Bakan Kurum, beraberindeki Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililerle şehir merkezinde incelemelerde bulundu.

Çömlekçi Mahallesi ile Zağnos ve Tabakhane vadilerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyen Kurum, Ustaoğlu ve Gümrükçüoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurum, tarihi Ortahisar Mahallesi'ndeki çeşitli binalarda yapılan restorasyonlar ile şehir merkezindeki Atatürk Alanı'nda gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarını da inceledi.

Bakan Kurum, daha sonra Pazarkapı Mahallesi'nde yöre kadınlarının kendi ürettikleri doğal ürünleri sattıkları pazarı gezdi.

Kurum, burada esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara, 1 Ocak 2019'dan itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücreti karşılığı verilecek "sıfır atık" logolu bez çanta dağıttı.

Vatandaşlardan plastik poşet kullanmamalarını isteyen Kurum, uygulama ve plastik kullanımının doğaya verdiği zarara ilişkin bilgi verdi.

Kurum'un çanta verdiği pazarcı kadınlardan birinin, "çantanın içi boş" demesi gülüşmelere neden oldu.

Pazar esnafının talep ve sorunlarını da dinleyen Kurum, kentte yapılacak yeni pazar yerinin vatandaşın taleplerine uygun şekilde inşa edileceğini ve pazarcıların mağdur edilmeyeceklerini söyledi.

Bakan Kurum ayrıca, İnönü Mahallesi'nde millet bahçesine dönüştürülecek alanda da incelemelerde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 18:16
  1. Bez çanta dağıtımı
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. Trabzon

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