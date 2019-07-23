0553 313 94 23

Bakan Kurum TDV'ye kurban bağışında bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulunarak "Vekaletle Kurban Kesim Programı"na destek oldu

23 Temmuz 2019 Salı 11:21
Bakan Kurum TDV'ye kurban bağışında bulundu

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası (İLBANK) ve Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Cami Tasarımı Fikir Yarışması"nın ödül törenine katılmak üzere Bakanlığa gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bakan Kurum'u makamında ziyaret etti.

Bakan Kurum, ziyaretin ardından eşi Şengül Kurum ile kendisinin kurban vekaletini TDV'ye verdi. Kurum'un bağışını vakıf adına Erbaş kabul etti.

Kurbanın paylaşmak demek olduğunu belirten Kurum, bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl 145 ülkeye kurban götürerek mazlumların yanında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin dünyadaki mazlumları ve ihtiyaç sahiplerini düşünen en önemli ülkelerden biri olduğunu dile getiren Kurum, "Biz de bu sene yardıma ihtiyacı olanlara erişsin diye kurban vekaletimizi Diyanet Vakfımıza verdik. Allah tüm kardeşlerimizin kurbanlarını kabul eylesin. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve vakfımıza da bu hizmete aracılık ettiklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Erbaş da Kurum ve eşinin kurbanlarını TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığına vekaleten emanet ettikleri için şükranlarını sunduğunu söyledi.

"İnşallah bu emanetlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışacağız." diyen Erbaş, şunları ifade etti:

"Geçen yıl 17 milyon insana ulaştık. Bu seneki hedefimiz 20 milyon insan, bu da en az 500 bin hisse kurban yapmaktadır. Bu sadece bir kurban etini fakir fukara insanların sofrasına ulaştırmak değil aynı zamanda geçen yıl 145 ülkeye Türk insanını tanıtmış olduk, gönül elçilerimizin sayısını artırmış olduk. Kurban hisselerinin dünya çapında dağıtılması buna vesile oluyor."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:21
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. kurban bağışı
  3. Türkiye Diyanet Vakfı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dondurma tadında bu gibi parfe tarifi
    1. Dondurma tadında bu gibi parfe tarifi
    2. Akkuyu Nükleer AŞ ile Türk-Rus ortak..
    3. Başkan Yüce, "Çalışmaların sahada..
    4. Darbe Sisi hükümeti rahatsız oldu!..
    5. Kilis’te Tarım Şurası öncesi..
    6. New York’ta sel
    7. Güney Kore'den Moskova yönetimine uyarı!
    8. Motorinde 16 kuruş indirim
    9. En temiz köpek, yıkanma yöntemiyle..
    10. Gençlerbirliği’nin yeni transferi..
    11. Porto Riko’da yüz binler valinin..
    12. Rekabet Kurulu’ndan TÜRSAB’a soruşturma
    13. ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır’dan 23..
    14. "Paintball"un olimpik branş olması..
    15. Bakanlık skandala el koydu
    16. Kargoyla uyuşturucu ticaretine polis..
    17. GÜNCELLEME 2 - Düzce'deki su baskını..
    18. Yeşilboğaz: "Avukatlar kamunun..
    19. “Tatil değil, üretim zamanı”
    20. ’Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor’..
    21. Nepal'de toprak kayması: 8 ölü, 2 kayıp
    22. Akbank, konut kredisi faizini düşürdü
    23. Çoruh Nehri’nin kenarına düşen köpek..
    24. Kalp ve akciğerine yapışık tümör..
    25. Kepez Belediyesi’nde,’iş güvenliği’..
    26. Kuveyt Türk ihracatçıların yanında
    27. Büyükşehir’den Gülnar’da elma..
    28. Darbeci pilotların sinsi taktiği!..
    29. Açık hava sinema etkinlikleri 10 günde..
    30. ’100. Yıl Kurtuluş Ormanı’na 19 bin 19..
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar