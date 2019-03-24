Bakan Kurum: "Tarım arazilerinin çiftçiye kiralanmasında Adana birinci"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye çapında ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hazine arazilerinin çiftçilere kiralanması konusunda yürüttüğümüz proje, 210 bin çiftçimizi ilgilendiriyor. Adana’da ise 20 bin çiftçimize bir kısmı satış, bir kısmı kiralama olarak arazilerimizin tahsillerini gerçekleştiriyoruz. Adana bu hazine arazilerinin kiralanması konusunda 1’inci sırada" dedi.

Bir dizi toplantıya katılmak ve ziyarette bulunmak için Adana’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana Valiliği’nde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı. Valilik binasına geldiğinde kapıda karşılanan Bakan Kurum’a çocuklar, çiçek takdim etti. Bakan Kurum ise çocuklara oyuncak ve tişört hediye etti.

Toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi yatırımıyla 10 bin kişinin istihdam edileceği, bölge ekonomisine katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. AK Parti iktidarı döneminde Adana’ya 45 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, bu yatırımların 8.5 milyar liralık yatırımın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait olduğunu belirterek, "Bugün yaptığımız istişareler sonucunda Adana’da yeni yatırımların gerçekleştirilmesi için bir takım kararlar aldık. Bunlardan biri mevcut Adana’ya 5 Ocak Stadı’nın yerine 33 bin kapasiteli yeni bir stadın yapımı bakanlığımıza bağlı Toplu Konutlar İdaresi (TOKİ) koordinesinde son aşamaya geldi. Bitmesine müteakip 5 Ocak Stadı’nın yerine TOKİ eliyle 50 bin metrekare alanda yeni bir millet bahçesi yapacağımızı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ifade etmişti. Bu millet bahçemizin yapımında ne valiliğimizden ne de büyükşehir belediyemizden ücret almadan, tamamen bakanlık olarak karşılayarak Adanamıza kazandıracağız" dedi.

Türkiye çapında ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hazine arazilerinin kiralanması konusundaki çalışmalara da değinen Bakan Kurum, "Bu proje de 210 bin çiftçimizi ilgilendiriyor. Adana ise bu kapsamda 1’inci sırada yer alıyor. Tapu işlemlerini hızlı ve kararlı bir biçimde yürütürken, 180 bin çiftçi bulunan Adana’da 20 bin çiftçimize bir kısmı satış, bir kısmı ise kiralama olarak arazilerimizin tahsilini gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Şehrin içinde bulunan sanayi alanlarını, şehir dışına taşıyoruz"

Şehrin içerisinde bulunan sanayi alanlarının, şehir dışına taşınması konusundaki çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Kurum, "Adana’da, şehir içinde bulunan tekstil, mobilya, ayakkabı, gıda toptancıları, kerestecilerin sanayi alanlarını, Sarıçam ilçesinde bulunan Göztepe ve Buruk mahalleleri arasındaki 8 bin dönüm alana, bu sanayi alanlarımızı taşıyacağız. Daha önce Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız ile 400 dönüm alanı, şehrin içindeki halin taşınması için tahsis etmiştik. Bu sanayi alanlarının şehir dışına taşınması, şehrin içerisindeki tarihi dokuyu günyüzüne çıkarmak adına çok önemli bir konu" şeklinde konuştu.

3 yıl önce Aladağ ilçesinde bulunan öğrenci yurdunda çıkan yangının ardından, yeni bir yurt tahsili konusunda da gerçekleştirilen çalışmaları anlatan Bakan Kurum, "Elim bir kaza yaşadığımız Aladağ’da, 300 öğrenci kapasiteli yurdu da hibe projesi kapsamında yaptık ve kardeşlerimize teslim ettik. Şimdi orada huzurlu, mutlu bir şekilde hem erkek hem de kız öğrencilerimiz, eğitimlerini sürdürüyorlar" dedi.

"2023’e kadar 250 bin sosyal konut projesini gerçekleştireceğiz"

Türkiye çapında 2023’e kadar 250 bin sosyal konut projesini gerçekleştirme çabası içerisinde olduklarını belirten Bakan Kurum, "İlk etapta 50 bin konut yapıyoruz. Adana’da ise 2 bin 275 sosyal konutu projelendirdik. Sarıçam ve Tufanbeyli ilçelerinde 475 liradan başlayan taksitlerle 240 aya varan vadeyle vatandaşlarımız ev sahibi oluyorlar. Tüm Türkiye’de başvuru sayısı 450 bini aştı ve yarın itibariyle de alt gelir grubu vatandaşlarımızın bu yoğun taleplerini yeniden alacağız. Emeklilerimize, gazilerimize ve şehit ailelerimize yönelik başvurularımızı da akabinde almaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Adana, başka Adana olacak"

Önümüzdeki 4 buçuk yıllık dönemde Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Ceyhan ilçelerinde gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm projelerini Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yürütmek istediklerini ifade eden Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yaptığımız bu projeleri tamamladığımız zaman Adana, başka Adana olacak ve marka şehirler anlamında çok büyük bir yol katetmiş olacağız. Hüseyin Sözlü başkanımızın ilçe belediye başkanlarıyla çok güzel bir uyumu var. Tüm şehre ilişkin kentsel dönüşüm master planı hazırlayacaklar. Biz de hem ilçe belediye başkanları hem de Büyükşehir Belediye Başkanımıza destek vererek, bu süreci yöneteceğiz" diye konuştu.