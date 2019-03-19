Bakan Kurum: Şu an ülkemizde 55 bin kilometrekare korunan alanımız var Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Şu an ülkemizde 55 bin kilometrekare korunan alanımız var, biz bunu 2023'e kadar 2,5 kat artırmayı hedefliyoruz. OECD verilerine göre yüzde 17’ye çıkarmayı hedefliyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Şu an ülkemizde 55 bin kilometrekare korunan alanımız var, biz bunu 2023'e kadar 2,5 kat artırmayı hedefliyoruz. OECD verilerine göre yüzde 17’ye çıkarmayı hedefliyoruz.

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