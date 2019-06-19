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Bakan Kurum sözünü tuttu, Başakşehir’de imar iletişim ofisi açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başakşehirli vatandaşlara verdiği sözü tuttu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:44
Bakan Kurum sözünü tuttu, Başakşehir’de imar iletişim ofisi açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başakşehirli vatandaşlara verdiği sözü tuttu. Kurum’un imar müjdesinin ardından vatandaşların yıl sonuna kadar sorularını ve taleplerini iletebilecekleri imar iletişim ofisi Şahintepe’de açıldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde Başakşehir’de vatandaşlar ile bir araya gelmişti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kurum mağduriyet yaşayanların gerekli çözümlerin yapılacağı, imar projeleri tamamlanmış tapuları yılsonuna kadar teslim edileceği müjdesini vermişti. Kurum, Başakşehirli vatandaşlarla buluşmasında “Vatandaşlarımız Haziran ayı sonuna kadar imarla ilgili taleplerini buraya yapacak, 1 Temmuz itibariyle de sorunlar çözüme kavuşturulacak. Yıl sonuna geldiğimizde ise Şahintepe’nin imar sorunu çözülmüş olacak. Eğer bu sözümüzü yerine getirmezsek koltuklarımızda oturmayalım” demişti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ofiste talepleri olan Başakşehirliler için tapu, kimlik fotokopisi, fatura, noter satış sözleşmesi, vekaletnameme, onaylı çap, veraset ilanı gibi belgeler isteniyor. Şahintepe’ye açılan iletişim ofisinde vatandaşlar imar ile ilgili soru ve taleplerini yıl sonuna kadar iletebilecek.



Vatandaşlar imar ile ilgili tüm sorularına karşılık bulacak


Vatandaşların imar iletişim ofisine olan ilgisine değinen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel MüdürlüğüŞehir Plancısı Doğukan Günaydın, “Birkaç hafta önce sayın bakanımızın Şahintepe bölgesinde vatandaşlarla yapmış olduğu toplantı neticesinde buraya bir imar iletişim ofisi açtık. Bu kapsamda vatandaşlar imar ile ilgili ne tarz düzenlemeler yapılması ve istekleri ile ilgili talep topluyoruz. Bu talepler çerçevesinde de yeniden imar uygulama işlemi ve planlama işlemleri tesis edilecek. Biz burada vatandaşlardan talep topluyoruz. Bu doğrultuda da yeniden imar planları hazırlama işlemlerini de değerlendirmeye alacağız. İletişim ofisinin yapmış olduğu faaliyetler duyuldukça talep günden güne artıyor. Vatandaşların talebi yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:44
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