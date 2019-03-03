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Bakan Kurum, Sosyal Konut Projesi ve açılışlar için Konya’ya geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde hayata geçirilecek Sosyal Konut Projesinin protokolü ile Sarayönü, Kadınhanı ve Ilgın’da gerçekleştirilecek açılışlar için Konya’ya geliyor.

03 Mart 2019 Pazar 14:07
Bakan Kurum, Sosyal Konut Projesi ve açılışlar için Konya’ya geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde hayata geçirilecek Sosyal Konut Projesinin protokolü ile Sarayönü, Kadınhanı ve Ilgın’da gerçekleştirilecek açılışlar için Konya’ya geliyor.


Konya’ya yeni bir sosyal konut projesi kazandırmayı hedefleyen Konya Büyükşehir Belediyesi, 4 Mart Pazartesi günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımı ile protokol imzalayacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz hafta kamuoyuna açıkladıkları yeni projeleri arasında yer alan Sosyal Konut’lar için TOKİ ile birlikte ilk adımın atılacağını belirterek, “Beyhekim Hastanemiz civarında olan Sosyal Konut alanı ile ilgili protokolü Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve TOKİ Başkanımız ile birlikte imzalayacağız. Yapılacak konutlar ve sosyal donatılar ile dar gelirli hemşehrilerimizin konut edinmelerini kolaylaştıracağız. 2+1 ve 3+1 dairelerin olacağı Toplu Konut Projemizin ilk etabında 1.000 daire yapmayı hedefliyoruz” dedi.



Bakan Kurum ilçelerde açılışlar yapacak


Başkan Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, 4 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da Mevlana Kültür Merkezi’nde imzalanacak Sosyal Konut protokolünün ardından Sarayönü, Kadınhanı ve Ilgın’da açılışlar gerçekleştireceğini, Akşehir’de İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yaparak ilçe halkıyla buluşacağını dile getirdi. Bakan Kurum, Sarayönü Belediyesi Hizmet Binası ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadınhanı’nda yaptırılan Şehir Konağı ve Ilgın’da yaptırılan Gökçeyurt ve Barakmuslu Sulama Tesislerinin açılışını yaparken Ilgın Yeni Hayvan Pazarı’nın temelini atacak.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:07
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