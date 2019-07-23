Bakan Kurum Düzce'deki sel felaketinin bilançosunu açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'de meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, sel sonrası 45 binanın ağır hasarlı duruma düştüğünü söylerken, 319 binanın da az hasarlı olduğunu açıkladı.

5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 2 kişinin arandığını belirten Kurum, "Toplamda 474 bine selden ve heyelandan etkilendi. 319 az hasarlı binamız, 45 ağır hasarlı binamız, 85 yıkık, 26 da istinat duvarı olmak üzere 474 binamız yapımız bu selden etkilenmiş durumda. 66 binamız da heyelan riski altında. Heyelan riski altında bulunan binalarımızın boşaltılma sürecini yapmak suretiyle, vatandaşlarımızı bu binalardan taşıyacağız." dedi.

Ayrıntılar gelecek...