0553 313 94 23

Bakan Kurum, Şehitkamil’in hizmet ünitelerini inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şehitkamil Belediyesi hizmet ünitelerini gezerek incelemede bulundu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:46
Bakan Kurum, Şehitkamil’in hizmet ünitelerini inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şehitkamil Belediyesi hizmet ünitelerini gezerek incelemede bulundu.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Bakan Murat Kurum’a gezilen hizmet ünitelerinin işleyişiyle ilgili teknik bilgiler verdi.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’te bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından tamamlanan 3 hizmet ünitesini yerinde inceledi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; Bakan Murat Kurum, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci’ye gezilen hizmet ünitelerinin teknik bilgileri ve işleyişleriyle ilgili açıklamalar yaptı.


İlk olarak, ambalaj atıkları, tekstil ürünleri, atık pil-akümülatörler, atık flüoresan lambalar, atık elektrikli-elektronik eşyalar, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar, koltuk-kanepe ve hacimli atıklar, ömrünü tamamlanmış lastikler gibi 13 farklı gurupta atığın toplandığı Atık Getirme Merkezi gezildi. Daha sonra ‘sıfır atık’ misyonuyla 2012 yılından bu yana hizmet veren 5 bin metrekare büyüklüğünde ve kağıt, plastik, cam, metal, ahşap, tekstil ambalaj atıklarının toplanarak ayrıştırıldığı Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi gezildi. Son olarak da 5 bin 760 metrekare büyüklüğünde 6 tünel, 638 masadan oluşan ve içerisinde her türlü ağaç, çiçek ve çalı türünün yetiştirildiği Gaziantep’teki en büyük Peyzaj Bitkileri Üretim Serası gezildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HKÜ’de stratejik planlarını geliştiriyor
    1. HKÜ’de stratejik planlarını..
    2. Vali Kaymak’tan öğrencilere tavsiyeler
    3. Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı
    4. Jandarma’dan minik öğrencilere trafik..
    5. Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi’nde..
    6. Tunus'ta akademisyenlerden "maaş ve..
    7. "İran'ın stratejisi İsrail'le savaş..
    8. Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı..
    9. Darbeci komutanlara müebbet hapis..
    10. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    11. Yıldırım, Trabzonlu iş adamları ve..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur..
    13. Bakan Varank: “Biz yerel seçimleri..
    14. Festival öncesi davul zurna ile..
    15. Gaziantep’te 4 hırsızlık olayı: 10..
    16. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    17. Başkan Türel Google Trends..
    18. İngiliz STK'dan Mısır'daki 9 idama tepki
    19. Zenit-Fenerbahçe maçına doğru
    20. Adıyaman’da 3.3 büyüklüğünde deprem
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını..
    22. ERÜ Eğitim Fakültesi’nde ’Ruh Sağlığı..
    23. Osman Kavala iddianamesi tamamlandı
    24. Gaziantep'te asayiş
    25. MHP’li Avşar’dan Cumhur İttifakı..
    26. İnşaattan düşen üniversiteli son..
    27. MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu,..
    28. Dağcılar, iglo oluşturup geceyi geçirdi
    29. İran’da 26 milletvekili özelleştirme..
    30. Başkan Atilla: "Muhtarlarla istişareyi..
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı