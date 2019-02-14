0553 313 94 23

Bakan Kurum, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır’da şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

14 Şubat 2019 Perşembe 18:05
Bakan Kurum, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır’da şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi.


Diyarbakır’daki temaslarını sürdüren Bakan Kurum, valilik tarafından bir düğün salonunda düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Kurum, bugün burada yemek yenip oturuluyor ise bunun toprak, vatan, bayrak uğruna verilen şehitlerin, kahraman gazilerin sayesinde olduğunu söyledi. Bakan Kurum, şöyle devam etti:


“Bugün Sur ilçesindeydik, Suriçi’nde daha bir buçuk iki sene önce 71 şehidimiz birçok gazimiz oldu. Kahraman güvenlik güçlerimiz canları pahasına, vatan toprağı için, bu ülkenin birliği için bu ülkenin beraberliği için mücadele ettiler canlarını verdiler. En güzel mertebedeler, Allah inşallah bizlere de nasip eder böyle makamları. Ama terör örgütü, çukur kazdı, devletimiz bu çukuru kapadı. Kalpleri kırdı biz bu kırılan kalpleri fethetmek, buradaki yaşamı sürdürmek adına, Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde devlet olarak seferber olduk ve en kısa zamanda Diyarbakır’da Sur bölgesinde terör örgütünden zarar gören vatandaşlarımızın yarasını sarmak adına hızlı bir sürece girdik ve bu süreçte vatandaşlarımıza artık evlerini teslim etmeye başladık. Diyarbakır’ın hafızasını yok etmeye çalıştılar, Diyarbakır’ın kültürünü, ecdadın bize bıraktığı eserleri yok etmeye çalıştılar. Ama devletimiz, güvenlik güçlerimiz buna müsaade etmedi.”


Konuşmaların ardından şehitler için dua okundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 18:05
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
    1. İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
    2. Almanya'dan çarpıcı itiraf: Türkiye'ye..
    3. "Şehirlerimizi düzenledik,..
    4. Bilecik, Genç Türkiye Kongresi..
    5. Demirkol genç çiftlerin nikahlarını..
    6. Kuyumcu cinayeti sanıkları İranlılara..
    7. Venezuela'ya 933 ton ilaç ve gıda..
    8. Altınöz, “İttifak arayışımız yok,..
    9. "İki parti omuz omuza mücadelemizi..
    10. Başkanı Babaş, Diyanet-Sen Kastamonu..
    11. Erdoğan: “Suriye krizine siyasi çözüm..
    12. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi
    13. Mısır'da Anayasa değişikliği teklifi..
    14. Dağlık alanda mahsur kalan köpeği..
    15. Bolu'da durdurulan otomobilde platin..
    16. Bakan Soylu: “CHP’li bir belediye..
    17. GRAFİKLİ - Türkiye-Rusya-İran Üçlü..
    18. Baba ve kızı, uyuşturucu ticaretinden..
    19. Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
    20. İzmir'de denizde ceset bulundu
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı