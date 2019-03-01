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Bakan Kurum: “Şehirlerimizin 2053’ü 2071’i için Cumhur İttifakı’nı hep birlikte sürdüreceğiz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye’de şehirlerimizin 2053’ü 2071’i için Cumhur İttifakı’nı hep birlikte sürdüreceğiz” dedi.

01 Mart 2019 Cuma 21:10
Bakan Kurum: “Şehirlerimizin 2053’ü 2071’i için Cumhur İttifakı’nı hep birlikte sürdüreceğiz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye’de şehirlerimizin 2053’ü 2071’i için Cumhur İttifakı’nı hep birlikte sürdüreceğiz” dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hatay’ın Belen ve İskenderun ilçelerinde incelemelerde bulundu. Belen Belediyesini ve Cumhur İttifakı seçim ofisini ziyaret eden Bakan Kurum, yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin geleceği için önemine değindi. Kurum, "Cumhur İttifakı kapalı kapılar arkasında masada kurulmuş bir ittifak değil. 15 Temmuz gecesi hain teröristlere karşı darbe girişimi yapanlara karşı sokakta vatan, bayrak ezan için can vermiş MHP’li kardeşlerimizle o gece kurulan bir ittifaktır. O gecenin devamında bu kutlu ittifak yıllarca sürecektir. Şehirlerimizin 2053’ü 2071’i için Cumhur İttifakını hep birlikte sürdüreceğiz. Biz Cumhur İttifakını kurarken karşı tarafta bir zillet ittifakı kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi terör örgütünün siyasi uzantısı parti ile birlikte bir ittifak kurdular. Biz CHP’nin belediyecilik anlayışını çok iyi biliyoruz, geçenlerde CHP seçim manifestosunu açıkladı diyorlar ki: martın sonu bahar, bu ülke, bu şehirler bu ilçeler CHP döneminde ne zaman baharı görmüş ki bu martta görsün. Biz CHP’nin belediyecilik dönemini de karnesini de çok iyi biliyoruz. Çöp çukur çamur belediyeciliği olarak tarihe geçmiştir. 1994 yılında sayın Cumhurbaşkanımız geldi ve o günden bu yana gönül belediyeciliği yapmaya çalışıyoruz" dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,daha sonra İskenderun ilçesinde seçim ofisini ziyaret etti. “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bize oy versin vermesin tüm halkımızın hizmetinde ve arkasındayız” diyen Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:


“Biz bugüne kadar Cumhurbaşkanımızdan şunu öğrendik.dili, dini, ırkı ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza hizmet götüreceğiz. Şehirlerimizde yaşam kalitesini arttırmak adına gece gündüzarkadaşlarımızla birlikte ne yapabilirizin derdindeyiz. Bu sürece ekonomik olarak baktığımızda Dünya’da en büyük 17. Avrupa’da 6.büyük ekonomiyiz, hedefimiz çok kısa zamanda dünyadaki en büyük on ekonomi arasına girmektir. Bu süreçte bu seçim bunun için çok önemli. tevazu ve samimiyet ile bu hedefimize ulaşmak için çalışacağız."

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 21:10
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