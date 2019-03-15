0553 313 94 23

Bakan Kurum Sancaktepe'de

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tapu sorunu olan vatandaşlarla bir araya geldi- Kurum:- "Bunları 1 Nisan sabahı çözmek zorundayız. Aslına bakarsanız bugünden itibaren bu çalışmaları arkadaşlarımıza söyledik. Onlar da bu çalışmaları yapacak"- "Şehir hastanesinin hemen yanına da Sancaktepeli vatandaşlarımızın kullanması için 150 dönüm üzerine millet bahçesi yapıyoruz"

15 Mart 2019 Cuma 23:25
Bakan Kurum Sancaktepe'de

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe'de bazı bölgelerde yaşanan tapu sorununa ilişkin, "Bunları 1 Nisan sabahı çözmek zorundayız. Aslına bakarsanız bugünden itibaren bu çalışmaları arkadaşlarımıza söyledik. Onlar da bu çalışmaları yapacak." dedi.

Kurum, Sancaktepe'de Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'nde tapu sorunu olan vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorunlarını çözmek zorunda olduklarını belirten Kurum, "Kanunsa kanun, plansa olan, düzenlemeyse düzenleme veya arsa satışı, bunun adı neyse bunları yapıp sizlerin problemlerini aşmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kurum, Bakanlık ve ilgili genel müdürlüklerin üzerine düşen görevleri yerine getireceğini vurgulayarak, "Bunları 1 Nisan sabahı çözmek zorundayız. Aslına bakarsanız bugünden itibaren bu çalışmaları arkadaşlarımıza söyledik. Onlar da bu çalışmaları yapacak." ifadelerini kullandı.

Tapu sorununu bildiklerini, süreç sırasında hiç kimsenin mağdur edilmemesi için dikkatli olduklarını belirten Kurum, tapuların en kısa zamanda alınması temennisinde bulundu.

Mülkiyet problemine de değinen Kurum, bu konuda Sultanbeyli'de yaşanan sürecin örnek olabileceğini kaydetti.

Kurum, Çalılık mevkisindeki hazineye ait arazilerin belediye üzerinden satış sürecinin işlediğini anımsatarak, 60 ay vadeyle belediyenin satışları gerçekleştireceğini söyledi. Söz konusu alanlarda arsa satışından sonra imar planlarının hazırlanacağını aktaran Kurum, vatandaşların rızasıyla sürecin devam edeceğini dile getirdi.

Kararlı bir şekilde bu projelerin süreceğini ifade eden Kurum, konunun bizzat takipçisi olacağını söyledi.

İlçede 4 bin 200 yataklı şehir hastanesinin yapıldığını anımsatan Kurum, "Şehir hastanesinin hemen yanına da Sancaktepeli vatandaşlarımızın kullanması için 150 dönüm üzerine millet bahçesi yapıyoruz. O da Sancaktepe'ye hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Konuşmasının devamında Cumhur İttifakı'nın Türkiye için önemine değinen Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Binali Yıldırım'a, Sancaktepe Belediyesi için de Şeyma Döğücü'ye destek istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 23:25
  1. Murat Kurum
  2. Sancaktepe
  3. tapu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Akif Ersoy Batı Trakya'da anıldı
    1. Mehmet Akif Ersoy Batı Trakya'da anıldı
    2. Yeni Zelanda’daki saldırıya Konya’dan..
    3. Cunda Rahmi M. Koç Müzesi’nde dersler..
    4. Ameliyatta vidaları takılmayan kadın..
    5. Maçın ardından
    6. Tekme tokat dövüp dereye attılar
    7. Basketbolda maçın ardından
    8. MÜSİAD Düzce Başkanı Pehlivan..
    9. "Bu ülkeyi yönetecek yeni bir anlayışa..
    10. Maçın ardından
    11. Maça damga vuran görüntüler!..
    12. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    13. Zeljko Obradovic: “Son çeyrekteki..
    14. Ricard Casas: “Kazanma şansımız vardı”
    15. Ersun Yanal: “Bugün ritmi..
    16. Sadık Çiftpınar: “İnşallah milli takım..
    17. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    18. GÜNCELLEME - Bingöl'de çığ düştü
    19. Türk Kızılay'ın "2030 Stratejisi Bölge..
    20. Nikaragua'da 50 muhalif tutuklu..
    21. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    22. İsmet Yıldırım, eski teşkilat..
    23. Sözcü Hami Aksoy’dan Yunanistan’ın 10..
    24. Bir ülke daha duyurdu: Boeing'leri..
    25. F-35 programında 2,1 milyar dolarlık..
    26. "Suriye devrimi Türkiye'nin diplomatik..
    27. Uğur Boral isim verdi! FETÖ operasyonu..
    28. Metruk bina alevlere teslim oldu,..
    29. Meksika’da siyah poşetler içinde 19..
    30. Bakan Kurum Sancaktepe'de
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı