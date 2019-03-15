Bakan Kurum Sancaktepe'de

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe'de bazı bölgelerde yaşanan tapu sorununa ilişkin, "Bunları 1 Nisan sabahı çözmek zorundayız. Aslına bakarsanız bugünden itibaren bu çalışmaları arkadaşlarımıza söyledik. Onlar da bu çalışmaları yapacak." dedi.

Kurum, Sancaktepe'de Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'nde tapu sorunu olan vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorunlarını çözmek zorunda olduklarını belirten Kurum, "Kanunsa kanun, plansa olan, düzenlemeyse düzenleme veya arsa satışı, bunun adı neyse bunları yapıp sizlerin problemlerini aşmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kurum, Bakanlık ve ilgili genel müdürlüklerin üzerine düşen görevleri yerine getireceğini vurgulayarak, "Bunları 1 Nisan sabahı çözmek zorundayız. Aslına bakarsanız bugünden itibaren bu çalışmaları arkadaşlarımıza söyledik. Onlar da bu çalışmaları yapacak." ifadelerini kullandı.

Tapu sorununu bildiklerini, süreç sırasında hiç kimsenin mağdur edilmemesi için dikkatli olduklarını belirten Kurum, tapuların en kısa zamanda alınması temennisinde bulundu.

Mülkiyet problemine de değinen Kurum, bu konuda Sultanbeyli'de yaşanan sürecin örnek olabileceğini kaydetti.

Kurum, Çalılık mevkisindeki hazineye ait arazilerin belediye üzerinden satış sürecinin işlediğini anımsatarak, 60 ay vadeyle belediyenin satışları gerçekleştireceğini söyledi. Söz konusu alanlarda arsa satışından sonra imar planlarının hazırlanacağını aktaran Kurum, vatandaşların rızasıyla sürecin devam edeceğini dile getirdi.

Kararlı bir şekilde bu projelerin süreceğini ifade eden Kurum, konunun bizzat takipçisi olacağını söyledi.

İlçede 4 bin 200 yataklı şehir hastanesinin yapıldığını anımsatan Kurum, "Şehir hastanesinin hemen yanına da Sancaktepeli vatandaşlarımızın kullanması için 150 dönüm üzerine millet bahçesi yapıyoruz. O da Sancaktepe'ye hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Konuşmasının devamında Cumhur İttifakı'nın Türkiye için önemine değinen Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Binali Yıldırım'a, Sancaktepe Belediyesi için de Şeyma Döğücü'ye destek istedi.