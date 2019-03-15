Bakan Kurum "Rizeliler Hemşehri Buluşması"na katıldı

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "1994'te Rize'nin asil evladı Cumhurbaşkanımız sayesine İstanbul sorunlarından kurtuldu. Bu şehrin çehresini değiştirdi. 17 senedir de AK Parti iktidarlarıyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İstanbul'da başlayan sosyal belediyecilik AK Parti sayesinde tüm şehirlere taşındı." dedi.

Kurum, Sancaktepe'deki Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde "Rizeliler Hemşehri Buluşması"na katıldı.

Rize'nin Türkiye için çok önemli bir şehir olduğunu dile getiren Kurum, şehrin ülke ekonomisi ve kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Rize'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'ye kazandırdığını vurgulayan Kurum, "Türkiye'deki Rizelilerin yarıya yakını İstanbul'da yaşıyor. 1994'te Rize'nin asil evladı Cumhurbaşkanımız sayesinde İstanbul sorunlarından kurtuldu. Bu şehrin çehresini değiştirdi. 17 senedir de AK Parti iktidarlarıyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İstanbul'da başlayan sosyal belediyecilik AK Parti sayesinde tüm şehirlere taşındı." diye konuştu.

31 Mart'taki yerel seçimleri hatırlatan Kurum, bu seçimin gönül belediyeciliği seçimi olacağını kaydetti. Bakan Kurum, tevazu, samimiyet ve gayretle çalıştıklarını belirterek, "önce memleket, önce millet" şiarıyla hizmetlerine devam edeceklerini aktardı.

Çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacaklarını ifade eden Kurum, "Sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de kentsel dönüşüm seferberliği başlattık. Sancaktepe'de de buna ilişkin sorunlarımız var. Bu sorunları Şeyma Başkan (AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü) bize aktardı. Mülkiyet ve kentsel dönüşüme ilişkin sorunları 1 Nisan sabahı itibarıyla Şeyma Başkanımızla acil öncelikli durumlardan başlayacak, mülkiyetten kaynaklı sorunları aşacağız." dedi.

Kurum, mülkiyet ve kentsel dönüşüm konusunda Sultanbeyli'deki yöntemin kullanılabileceğini belirterek, yatay şehirleşmeye önem vereceklerini kaydetti.

Dönüştürülen bölgelerde zemin artı 4 katı geçmeyen yapılarla mahalle kültürünü yaşatacaklarını vurgulayan Kurum, Sancaktepe'de de bunu hayata geçireceklerini dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AK Parti iktidarları boyunca İstanbul'a 235 milyar liralık yatırım yapıldığını anımsatarak, Bakanlık olarak 92 milyarlık yatırımları bulunduğuna dikkati çekti.

Ayder'deki projeler hakkında da bilgiler veren Kurum, sosyal konut projesinin detaylarından bahsetti.

Kurum, konuşmasının devamında Cumhur İttifakı'nın Türkiye için önemine işaret ederek, CHP'nin ise terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş birliği içinde olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Binali Yıldırım, Sancaktepe Belediye Başkanlığı için ise Şeyma Döğücü için destek isteyen Kurum, Sancaktepe'nin her seçimde kendilerine desteğini esirgemediğini de dile getirdi.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü de projeleri hakkında bilgiler verdi.