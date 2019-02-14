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Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır’da restore edilen Kurşunlu Camii’nde incelemelerde bulundu.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:11
Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır’da restore edilen Kurşunlu Camii’nde incelemelerde bulundu.


Sabah saatlerinde Diyarbakır’a gelen Bakan Kurum, yapımına devam edilen yeni Diyarbakır evlerini gezdi. Burada çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum, daha sonra terör örgütü PKK mensupları tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilen ve sonrasında devam eden restorasyon çalışmalarını incelemek üzere Kurşunlu Camii’ne geçti. Burada da çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, basın mensuplarına terör örgütü PKK’lıların yakmış olduğu dönem ile restorasyon sonrası durumu gösteren fotoğrafları gösterdi. Buradan ayrılan Bakan Kurum, İçkale Müze alanında yapılan Millet Bahçesi şantiye alanına geçti. Burada Vali Güzeloğlu’ndan Millet Bahçesi’nin son durumu ile ilgili bilgi alan Bakan Kurum, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



“AK Parti belediyeciliğini vatandaşa sunmamız gerekiyor”


Çukur siyasetinden, terör örgütü PKK’nın Diyarbakır’a verdiği zararları, açtığı çukurları kapatmak, yıktığı evleri yeniden yapmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları çerçevesinde Sur’da büyük bir dönüşüm projesini başlattıklarını belirten Bakan Kurum, tarihe, kültüre büyük zararlar veren terör örgütünün yıktığı evleri, kiliseleri, camileri yeniden onarmak için büyük bir azim ve gayretle çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi. Bakan Kurum, “Bu anlamda Suriçi’nde bin 500 tescilli binamızın yapımını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın burada gezebilmeleri için millet bahçelerini yapıyoruz. Şu an üzerinde bulunduğumuz alan Diyarbakır’a kazandırdığımız Millet Bahçesi. Bu anlamda iki Millet Bahçesi’ni bitirdik ve stadyumun olduğu alanda da üçüncü Millet Bahçesi’nin inşaatına da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Marka şehirlerin yapılabilmesi vatandaşın yaşam kalitesinin arttırılması amacı ile altyapıdan üstyapıya birçok projeyi bizim belediyelerimiz ile AK Parti belediyeciliği ile gönül belediyeciliği ile vatandaşımıza sunmamız gerekiyor” dedi.



“Bir buçuk ay içerisinde ihale edilmemiş inşaat kalmayacak”


Konut olarak bin 500 tescilli eserin olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, şöyle devam etti:


“Bunların 320 tanesini inşallah bir içerisinde ihalesini gerçekleştireceğiz, bir ay bir buçuk ay içesinde burada ihale edilmemiş, yapımına başlanmamış hiçbir inşaatımız kalmayacak. İnşallah bu proje bittiği zaman Sur, eski Sur’dan daha güzel, Diyarbakır eski Diyarbakır’dan daha güzel bir hal alacak. Kurşunlu Camii’nde ilk ezan sesini, Cumhurbaşkanımız inşallah Diyarbakır’a gelecekler. Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile valiliğimiz programı organize ediyor, inşallah o zaman ilk ezan sesini de duyuyor olacağız.”

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:11
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