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Bakan Kurum: "(Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi) Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik"

09 Ocak 2019 Çarşamba 18:52
Bakan Kurum: "(Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi) Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik"

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 18:52
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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