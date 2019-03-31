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Bakan Kurum oyunu kullandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Vatandaşımızla el birliği içerisinde, kentsel dönüşümden millet bahçesine, atık su arıtmadan düzenli depolama tesislerine kadar halkımızın sorunları, problemlerinin tamamını içerecek şekilde gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız"

31 Mart 2019 Pazar 11:12
Bakan Kurum oyunu kullandı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımızla el birliği içerisinde, onların rızası çerçevesinde, kentsel dönüşümden millet bahçesine, atık su arıtmadan düzenli depolama tesislerine kadar halkımızın sorunları, problemlerinin tamamını içerecek şekilde gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız." dedi.

Bakan Kurum, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Şengül Kurum, kızları 10 yaşındaki Zeynep ve 6 aylık Hatice Zehra ile Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesine geldi. Bakan Kurum, buradaki 4081 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Görevlilerden aldığı pusulalarla kabine giren Kurum, oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti ve ardından gazetecilere açıklama yaptı.

"Tüm milletimize, devletimize oyumuz hayırlı, uğurlu olsun." diyen Kurum, zorlu bir seçim çalışmasını geride bıraktıklarını kaydetti.

Kurum, "Tüm illerimize gitmeye çalıştık. Vatandaşlarımızın derdini dinlemeye çalıştık. Bugün de vatandaşlarımız, milli iradeye inşallah sahip çıkmak suretiyle vatandaşlık haklarını yerine getirecekler." ifadelerini kullandı.

Gelecek 4,5-5 yıllık dönemde seçimin olmaması, Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri ve güçlü Türkiye için yapacakları çok iş olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız da bu bilinçle inşallah bugün sandığa iradelerini yansıtacaklardır. Biz de pazartesi itibariyle 'Bismillah' diyerek işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şehirlerimizin 50 yılını, 100 yılını planlayacak ve vatandaşımızın yaşam kalitesini artıracak bu projeleri de vatandaşımızla el birliği içerisinde, onların rızası çerçevesinde, kentsel dönüşümden millet bahçesine, atık su arıtmadan düzenli depolama tesislerine kadar halkımızın sorunları, problemlerinin tamamını içerecek şekilde inşallah gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Tüm milletimiz için devletimiz için gönül coğrafyamız için hayırlı uğurlu olsun."

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:12
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı
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