Bakan Kurum önemli açıklamalarda bulundu Bakan Kurum: (Emlak Katılım Bankası) İnşallah bu banka hem gayrimenkul sektörüne hem kentsel dönüşüm projelerine katkı sağlayacak.

Bakan Kurum: (Emlak Katılım Bankası) İnşallah bu banka hem gayrimenkul sektörüne hem kentsel dönüşüm projelerine katkı sağlayacak.

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