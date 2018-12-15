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Bakan Kurum o konutların temelini attı! Türkiye'de bir ilk!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Serik ilçesinde turizmde çalışan dar gelirli aileler için yapımına başlanan konutların temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk defa sadece bir sektörün çalışanına yönelik bir proje yapılmasının çok büyük önem arz ettiğini vurguladı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 20:52
Bakan Kurum o konutların temelini attı! Türkiye'de bir ilk!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Serik ilçesinde turizmde çalışan dar gelirli aileler için temeli atılan konutların Türkiye'de ilk olduğunu bildirdi.

Kurum, Serik ilçesinde TOKİ konutları temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kentin bu yıl 11 milyon turisti ağırladığını, otellerin yüzde 66 doluluk sergilediğini söyledi. Turizm sektörünün ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını vurgulayan Kurum, otellerde turistlerin gelmesi için hizmet eden çalışanların övgüyü hak ettiğini anlattı.

Turizm sektöründe çalışanların ihtiyacını karşılamak için proje gerçekleştireceklerini ifade eden Kurum, "Otellerimizde çalışan dar gelirli vatandaşlarımızı ilgilendiren bir proje. Antalya'da pilot bölge olarak Serik'te uyguluyoruz. Türkiye'de ilk defa sadece bir sektörün çalışanına yönelik bir proje yapılması da çok büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

TOKİ tarafından son 15 yılda 833 bin konut inşa edildiğini aktaran Kurum, bu yapıların yüzde 90'ının alt ve orta gelire hitap eden projeler olduğunu belirtti.

Serik'te ilk etapta 583 konut yapılacak

Sosyal donatıların da inşasını gerçekleştirdiklerini dile getiren Kurum, "23 bin 284 derslikli bin 55 okul yapıldı. 40 bin 129 yatak kapasiteli 266 hastane inşaatı tamamlandı. 72 bin öğrenci kapasiteli yurt inşası, 19 stadyum yapıldı. Hem dar gelirli vatandaşlara hizmet ederken hem de şehit ailelerimize her projeden kontenjan ayırdık. Ev edinmeleri noktasında TOKİ ile birçok proje gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Depremin Türkiye'nin gerçeği olduğuna dikkati çeken Kurum, bakanlık olarak bugüne kadar 590 bin konutun yenilenme işine başladıklarını söyledi.

Dönüştürülmesi gereken 5 milyon konut olduğuna değinen Kurum, 2013'ten itibaren kentsel dönüşüm seferberliğine başladıklarını hatırlattı.

Kurum, 2019'da kentsel dönüşümde büyük projeler gerçekleştirmek istediklerini, Serik'te temeli atılan projede ilk etapta 583 konutun yapılacağını, dairelerin 445'inin 2+1 şeklinde, 105 metrekare olacağını kaydetti.

2+1 daireler 130 bin ile 160 bin arasında

Bakan Kurum, "Bu konutların iş bitim tarihleri 31 Aralık 2019. Yıl sonu gelmeden teslimini yapacağız. Alt grubu vatandaşıma hitap ediyor. Ödeme şartları da 3+1 daireler 180 bin ile 210 bin lira, 2+1 daireler ise 130 bin ile 160 bin lira arasında olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kurum, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve kamu kurum müdürleriyle butona basarak, konutların temelini attı.

Kurum, daha sonra Aksu ilçesindeki Çalkaya kentsel dönüşüm alanını ziyaret ederek, burada düzenlenen programa katıldı.

Çalkaya'daki mülkiyet sorununu çözdüklerini ifade eden Kurum, tapuları vereceklerini, vatandaşlar ne isterse o projeyi yapacaklarını aktardı.

Vatandaşın sorunlarının takipçisi olacaklarını vurgulayan Kurum, dönüşümle ilgili çalışmaları vatandaşın rızası dahilinde yaptıklarını belirtti.

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 20:52
  1. Antalya
  2. Murat Kurum
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