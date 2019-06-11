0553 313 94 23

Bakan Kurum, Küçükçekmece'de vatandaşlarla buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Bizim yetkimiz dahilinde olan problemleri ilgili bakanlıklarla sizin adınıza takip ederek çözme sürecine gideceğiz. Bu noktada vatandaşlarımızın sorunlarının takipçisi olacağız ve hep birlikte bu süreci yöneteceğiz"

11 Haziran 2019 Salı 21:47
Bakan Kurum, Küçükçekmece'de vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Küçükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

Bakan Kurum, Kastamonu İli Pınarbaşı İlçesi Uzunçam Köyü Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneğinde düzenlenen toplantıda, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili sorun ve taleplerini dinledi.

Yarımburgaz Caddesi'nde esnaf ziyaretinde de bulunan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı.

Kurum, daha sonra Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde (KİSDER) Konut Birlik Sitesi sakinlerine daha önce söz verilen rezerv alan ve plan çalışması hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısında vatandaşlara hitap etti.

Küçükçekmece'nin farklı mahallelerinde kentsel dönüşüm, şehrin planlanması ve mahallelerin eksiklerine ilişkin vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Kurum, Konut Birlik Sitesi'nin 1989 yılında kurulduğunu, 16 blok ve 2 bin 40 konuttan oluştuğunu kaydetti.

Sitede yapılaşmalardan kaynaklı bazı problemlerin olduğunu aktaran Kurum, bölgenin rezerv alan sınırları içerisinde yer aldığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, problemlerin çözümü için vatandaşlarla birlikte hareket etmek istediklerini dile getirerek, "Bizim yetkimiz dahilinde olan problemleri ilgili bakanlıklarla sizin adınıza takip ederek çözme sürecine gideceğiz. Bu noktada vatandaşlarımızın sorunlarının takipçisi olacağız ve hep birlikte bu süreci yöneteceğiz. İnşallah burada kimsenin mağdur olmadığı veya mağduriyetin en az şekilde yaşandığı bir sonuçla hep birlikte bu süreçten çıkarız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Kurum, site sakinlerinin kentsel dönüşümle ilgili problemlerini ve çözüm önerilerini dinledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 21:47
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Kentsel dönüşüm
  3. Küçükçekmece

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'daki festivalde kaybolan gençten haber alınamıyor
    1. Antalya'daki festivalde kaybolan..
    2. Park halindeki araç alev alev yandı
    3. A Milli Takım grupta ilk kez gol yedi
    4. BM'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
    5. Kostas Sloukas’ın babası vefat etti
    6. Luke Hava Üssü'ndeki Türk F-35..
    7. "Türkiye ile İtalya ticari ve ekonomik..
    8. Öğrencilerden Kaymakam Güven’e..
    9. Fenerbahçe Beko oyuncusu Sloukas'ın..
    10. Nihat Özdemir, İzlanda Federasyon..
    11. Anderson Talisca'dan Galatasaray'a cevap
    12. TFF Yönetim Kurulu, taraftarla..
    13. Manisa-İzmir yolunda heyelan
    14. Feray Şahin davasında gözler..
    15. Yol ortasında kalan mezarın başında..
    16. "Mısır ve Ürdün'ün Bahreyn'deki..
    17. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    18. Emre Belözoğlu'na fırça uzatan..
    19. İran Meclis Başkanı Laricani: “Hiçbir..
    20. İzlanda-Türkiye maçından notlar
    Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması: Elinizi çabuk tutun
    Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması: Elinizi çabuk tutun
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!