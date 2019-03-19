Bakan Kurum: Kartal'da çöken apartmanın yerine 5 katlı bina yapacağız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: (Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı) Yerine 5 katlı bina yapacağız. Haftaya temel atıyoruz.
19 Mart 2019 Salı 10:23
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: (Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı) Yerine 5 katlı bina yapacağız. Haftaya temel atıyoruz.
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