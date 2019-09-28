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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Hepsinin tespiti yapıldı, kaçak ne varsa kaldırılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'daki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapılara ilişkin, "Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların hepsinin tespiti yapıldı." açıklamasında bulundu.

28 Eylül 2019 Cumartesi 11:34
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Hepsinin tespiti yapıldı, kaçak ne varsa kaldırılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Bodrum'daki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapılar) Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların hepsinin tespiti yapıldı. Yüklenici firmaya bildirildi. Onlar da sırayla bu tespitler doğrultusunda hem kaçak yapıların yıkılmasını hem de deniz dolgusu, hafriyat dolgusu, izinsiz iskele alanları gibi yapıların yıkımlarını gerçekleştirecek."

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 11:34
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