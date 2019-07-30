Bakan Kurum: "İtfaiye ekiplerimiz yoğun bir gayretle yangını söndürmek için çalışıyor" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi’ndeki silah fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi’ndeki silah fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi’nde bir silah fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarını yakından takip ettiklerini açıkladı. Bakan Kurum, "İtfaiye ekiplerimiz yoğun bir gayretle yangını söndürmek için çalışıyor. Ayrıca helikopterle de alevlere müdahale ediliyor. Konyamıza, Huğlu’muza büyük geçmiş olsun’’ dedi.

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